Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!

Τελευταία είναι όλο και πιο... ενεργή στο Instagram, το μόνο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που η «βασίλισσα» της τηλεόρασης αγάπησε.

Το απόγευμα της Τρίτης, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό καρουζέλ φωτογραφιών πιο όμορφη και κομψή από ποτέ και -φυσικά- πιο ξανθιά από ποτέ!

Πέρα από τις εντυπωσιακές της φωτογραφίες -Δέκα στο νούμερο παρακαλώ!- η λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση τράβηξε την προσοχή των χιλιάδων followers της.

«Η μουσική μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια κακή μέρα σε καλή μόνο μ’ ένα τραγούδι! Μερικές νότες αρκούν για ν’ αλλάξει όλη η ενέργεια! Πόσο μάλλον αν είναι ήδη καλή», έγραψε συγκεκριμένα.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Αποπνέοντας αυτοπεποίθηση, η 56χρονη παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει όσο τίποτε άλλο τις στιγμές με την οικογένειά της, αφού ως γνωστόν απουσίαζει από το «γυαλί», ωστόσο, δεν αποκλείεται η ανάρτηση αυτή να αποτελεί υπονοούμενο για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Γνωρίζοντας την πολύ καλή της σχέση με τον πρόεδρο του ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού, οι πρόσφατες φήμες θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να παρουσιάζει το σόου μιμήσεων Your Face Sounds Familiar που επιστρέφει.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Θοδωρή Κυριακού το 2005, όταν εκείνη παρουσίαζει τα Καλλιστεία του ΑΝΤ1 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως είχε δηλώσει κι η ίδια φεύγοντας από το Mega το καλοκαίρι του 2024, δεν υπήρχε περίπτωση να παρουσιάσει ξανά καθημερινή εκπομπή στην πρωινή ή τη μεσημεριανή ζώνη.