Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!

«Η μουσική μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια κακή μέρα σε καλή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 18:59 Καισαριανή: Ποιος Γερμανός στρατηγός διέταξε την εκτέλεση των 200
17.02.26 , 18:50 Ναταλία Καποδίστρια: «Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά»
17.02.26 , 17:50 ΕΛΠΙΔΑ: Χαμόγελα στα παιδιά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου
17.02.26 , 17:34 Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!
17.02.26 , 17:21 ΙΕΛΚΑ για τιμές σούπερ μάρκετ: Η 2η υψηλότερη επιβάρυνση ΦΠΑ στην Ελλάδα
17.02.26 , 17:00 Η Αναστασία δίνει εικόνα στο “Βρέχει” μέσα από ένα δυναμικό cinematic video
17.02.26 , 16:44 SAFE: Εγκρίθηκε η πρόταση της Ελλάδας για αμυντικές επενδύσεις
17.02.26 , 16:39 Aυτό είναι το ευχάριστο άθλημα που συμβάλει στη μακροζωϊα
17.02.26 , 16:19 Λαμία: Η Απολογία Του Ισοβίτη Για Το Φονικό Στον Δομοκό
17.02.26 , 16:14 Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του
17.02.26 , 16:04 Ματθαίος Γιαννούλης: H Εξομολόγηση Για Τη Γυναίκα Που Του Άλλαξε Τη Ζωή
17.02.26 , 16:04 Φωτογραφίες Καισαριανής: Οι κινήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού
17.02.26 , 16:03 Κωνσταντίνος Ντάφλος: «Φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας»
17.02.26 , 16:01 Κυριακίδης: Δέχτηκε πρόταση για το reunion του «Υπέροχα Πλάσματα;»
17.02.26 , 15:57 Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη είναι ενεργή στο Instagram, δημοσιεύοντας εντυπωσιακές φωτογραφίες.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται στη δύναμη της μουσικής να αλλάξει τη διάθεση.
  • Η 56χρονη παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές με την οικογένειά της, ενώ απουσιάζει από την τηλεόραση.
  • Φήμες την θέλουν να επιστρέφει στην τηλεόραση με το σόου μιμήσεων "Your Face Sounds Familiar".
  • Η Μενεγάκη έχει δηλώσει ότι δεν θα παρουσιάσει ξανά καθημερινή εκπομπή.

Τελευταία είναι όλο και πιο... ενεργή στο Instagram, το μόνο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που η «βασίλισσα» της τηλεόρασης αγάπησε.

Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση

Το απόγευμα της Τρίτης, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό καρουζέλ φωτογραφιών πιο όμορφη και κομψή από ποτέ και -φυσικά- πιο ξανθιά από ποτέ!

Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!

Πέρα από τις εντυπωσιακές της φωτογραφίες -Δέκα στο νούμερο παρακαλώ!- η λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση τράβηξε την προσοχή των χιλιάδων followers της.

Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια

«Η μουσική μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια κακή μέρα σε καλή μόνο μ’ ένα τραγούδι! Μερικές νότες αρκούν για ν’ αλλάξει όλη η ενέργεια! Πόσο μάλλον αν είναι ήδη καλή», έγραψε συγκεκριμένα.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Αποπνέοντας αυτοπεποίθηση, η 56χρονη παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει όσο τίποτε άλλο τις στιγμές με την οικογένειά της, αφού ως γνωστόν απουσίαζει από το «γυαλί», ωστόσο, δεν αποκλείεται η ανάρτηση αυτή να αποτελεί υπονοούμενο για το τηλεοπτικό της μέλλον.

 

Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία στο πλοίο από τη μικρή της κόρη, Μαρίνα

Γνωρίζοντας την πολύ καλή της σχέση με τον πρόεδρο του ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού, οι πρόσφατες φήμες θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να παρουσιάζει το σόου μιμήσεων Your Face Sounds Familiar που επιστρέφει.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Θοδωρή Κυριακού το 2005, όταν εκείνη παρουσίαζει τα Καλλιστεία του ΑΝΤ1

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Θοδωρή Κυριακού το 2005, όταν εκείνη παρουσίαζει τα Καλλιστεία του ΑΝΤ1 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως είχε δηλώσει κι η ίδια φεύγοντας από το Mega το καλοκαίρι του 2024, δεν υπήρχε περίπτωση να παρουσιάσει ξανά καθημερινή εκπομπή στην πρωινή ή τη μεσημεριανή ζώνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top