Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή του Mega όπου η Φαίη Σκορδά σβήνει τούρτα στο πλατό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο.
  • Μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στα social media, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της πόλης.
  • Ξεχώρισε μια φωτογραφία με μπουκέτο λουλουδιών ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
  • Η Σκορδά δήλωσε ότι θα γιορτάσει όλες τις αφορμές, όχι μόνο τις γιορτές.

Η Φαίη Σκορδά έκανε ένα ρομαντικό ταξίδι το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στη Ρώμη με τον σύντροφό της και έδειχνε να απολαμβάνει τις ομορφιές της «αιώνιας πόλης».

Φαίη Σκορδά: Το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το ταξίδι της, με φόντο τα χαρακτηριστικά σοκάκια και την ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας. 

Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισε μια φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο λουλουδιών, που ανέβασε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, προσθέτοντας μια διακριτική νότα ρομαντισμού.

«Εγώ θα γιορτάσω. Είπα από πέρσι ότι θα τα γιορτάζω όλα. Δεν είναι η γιορτή, αλλά οι αφορμές», είχε εξομολογηθεί η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της «Buongiorno».

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
