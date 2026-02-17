Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

Η Φαίη Σκορδά έκανε ένα ρομαντικό ταξίδι το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στη Ρώμη με τον σύντροφό της και έδειχνε να απολαμβάνει τις ομορφιές της «αιώνιας πόλης».
Φαίη Σκορδά: Το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το ταξίδι της, με φόντο τα χαρακτηριστικά σοκάκια και την ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας.
Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισε μια φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο λουλουδιών, που ανέβασε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, προσθέτοντας μια διακριτική νότα ρομαντισμού.
«Εγώ θα γιορτάσω. Είπα από πέρσι ότι θα τα γιορτάζω όλα. Δεν είναι η γιορτή, αλλά οι αφορμές», είχε εξομολογηθεί η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της «Buongiorno».
