Η Vertizon ξεκινά την κατασκευαστική δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά

Η εταιρεία εφαρμόζει δομημένα, επαναλήψιμα και ασφαλή μοντέλα κατασκευής

Vertizon
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Vertizon, spin-off της United Fiber, ξεκινά δραστηριότητα στην ελληνική αγορά κατασκευών.
  • Η εταιρεία αναλαμβάνει έργα υποδομών σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 20 in-house μηχανικούς και δίκτυο τεχνικών.
  • Εστιάζει σε βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις και προσαρμοσμένα μοντέλα κατασκευής.
  • Στόχος είναι να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις παντού.
  • Η ελληνική αγορά προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Η Vertizon, εταιρεία spin-off της United Fiber στον τομέα των κατασκευών, ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά.

Η Vertizon αποτελεί μία γενική κατασκευαστική εταιρεία ικανή να αναλάβει και να υλοποιήσει έργα υποδομών κάθε κλίμακας και τύπου, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά έως την ηπειρωτική χώρα. Με πάνω από 20 in-house μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και ένα δίκτυο εκατοντάδων τεχνικών πεδίου, διαθέτει την τεχνογνωσία και τους πόρους για την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών ,υπόγειων και εναέριων δικτύων, καθώς και παντός είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικούς χώρους.

Η ελληνική αγορά κατασκευών παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο λόγω των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, όσο και λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για σύγχρονες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Vertizon εισάγει προσαρμοσμένα μοντέλα κατασκευής που αξιοποιούν υψηλή τεχνογνωσία, προηγμένα τεχνικά μέσα και ολοκληρωμένο συντονισμό έργων, καλύπτοντας από μεμονωμένες παρεμβάσεις έως σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας.

Η Vertizon εφαρμόζει δομημένα, επαναλήψιμα και ασφαλή μοντέλα κατασκευής, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και συνέπειας. Στόχος της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη γενική κατασκευαστική αγορά στην Ελλάδα, συνδυάζοντας κλίμακα, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της Vertizon και της United Fiber, δήλωσε: «Η Vertizon δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο έργου ή γεωγραφική περιοχή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις παντού, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έως τα πιο δύσβατα και απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Αναλαμβάνουμε τόσο μεμονωμένα όσο και σύνθετα, πολυεπίπεδα έργα υποδομών, που απαιτούν συντονισμό πολλαπλών συνεργείων, εξειδικευμένη τεχνική γνώση και υψηλή επιχειρησιακή συνέπεια. Η δύναμή μας βρίσκεται στην τεχνική μας ικανότητα και την εμπειρία μας σε έργα μεγάλης κλίμακας πανελλαδικά. Η ελληνική αγορά προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υποδομές και βιώσιμες κατασκευές, και η Vertizon είναι έτοιμη να τις αξιοποιήσει, φέρνοντας γνώση και καινοτομία σε κάθε έργο».

Με την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η Vertizon επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ποιοτικές, ασφαλείς και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, ενισχύοντας την ελληνική αγορά υποδομών και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη έργων μεγάλης σημασίας σε όλη τη χώρα.

VERTIZON
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
