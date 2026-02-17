Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή

Τώρα που ο καιρός είναι ακόμα κρύος η σούπα είναι μία πολύ καλή επιλογή είναι ένα πιάτο ζεστή σουπίτσα, κι αν θέλεις μία που να ξεφεύγει από τις κλασικές, δοκίμασε μία με πρωταγωνίστρια τη σελινόριζα.

Ο Γιώργος Ρήγας μας έδειξε μία σούπερ συνταγή με το λαχταριστό λαχανικό ενώ στη σούπα πρόσθεσε και απάκι.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Σούπα σελινόριζας με χοιρινό απάκι, λάδι πάπρικας και κρουτόν σκόρδου

Υλικά της Συνταγής

Για τη σούπα

• 1 μεγάλη σελινορίζα

• 1 πατάτα

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 λίτρο ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, λευκό πιπέρι

• Λίγο μοσχοκάρυδο



Για το χοιρινό απάκι

• 120–150 γρ. χοιρινό απάκι, σε λεπτές φέτες ή κυβάκια



Για το λάδι πάπρικας

• 80 ml ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα

• ½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα



Για τα κρουτόν σκόρδου

• 2–3 φέτες ψωμί

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Ελαιόλαδο

• Αλάτι





Εκτέλεση της Συνταγής

Σούπα • Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει. • Προσθέτεις σελινορίζα και πατάτα, ανακατεύεις 2–3 λεπτά. • Ρίχνεις τον ζωμό και σιγοβράζεις 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. • Πολτοποιείς με ραβδομπλέντερ. • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. • Ζεσταίνεις χωρίς να βράσει. Απάκι • Σοτάρεις το απάκι σε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι, μέχρι να γίνει τραγανό. • Το αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί. Λάδι πάπρικας • Ζεσταίνεις ελαφρά το ελαιόλαδο (όχι να κάψει). • Προσθέτεις τις πάπρικες, ανακατεύεις και αποσύρεις. • Σουρώνεις αν θες καθαρό αποτέλεσμα. Κρουτόν • Σε τηγάνι ζεσταίνεις ελαιόλαδο με τη σκελίδα σκόρδο. • Προσθέτεις το ψωμί και ροδίζεις μέχρι να γίνει τραγανό. • Αφαιρείς το σκόρδο, αλατίζεις.

