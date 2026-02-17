Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή

Mία συνταγή για σούπα από τον Γιώργο Ρήγα

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Τώρα που ο καιρός είναι ακόμα κρύος η σούπα είναι μία πολύ καλή επιλογή είναι ένα πιάτο ζεστή σουπίτσα, κι αν θέλεις μία που να ξεφεύγει από τις κλασικές, δοκίμασε μία με πρωταγωνίστρια τη σελινόριζα.

Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή

Ο Γιώργος Ρήγας μας έδειξε μία σούπερ συνταγή με το λαχταριστό λαχανικό ενώ στη σούπα πρόσθεσε και απάκι. 

Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Σούπα σελινόριζας με χοιρινό απάκι, λάδι πάπρικας και κρουτόν σκόρδου

Υλικά της Συνταγής

 Για τη σούπα
• 1 μεγάλη σελινορίζα
• 1 πατάτα
 • 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 λίτρο ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, λευκό πιπέρι
• Λίγο μοσχοκάρυδο
 
Για το χοιρινό απάκι

• 120–150 γρ. χοιρινό απάκι, σε λεπτές φέτες ή κυβάκια
 
Για το λάδι πάπρικας
 • 80 ml ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα
• ½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα
 
 Για τα κρουτόν σκόρδου

• 2–3 φέτες ψωμί
 • 1 σκελίδα σκόρδο
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι 

Συνταγή για την πιο νόστιμη σούπα με σύγκλινο

Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή
 

Εκτέλεση της Συνταγής

Σούπα • Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει. • Προσθέτεις σελινορίζα και πατάτα, ανακατεύεις 2–3 λεπτά. • Ρίχνεις τον ζωμό και σιγοβράζεις 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. • Πολτοποιείς με ραβδομπλέντερ. • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. • Ζεσταίνεις χωρίς να βράσει.  Απάκι • Σοτάρεις το απάκι σε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι, μέχρι να γίνει τραγανό. • Το αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί.  Λάδι πάπρικας • Ζεσταίνεις ελαφρά το ελαιόλαδο (όχι να κάψει). • Προσθέτεις τις πάπρικες, ανακατεύεις και αποσύρεις. • Σουρώνεις αν θες καθαρό αποτέλεσμα.  Κρουτόν • Σε τηγάνι ζεσταίνεις ελαιόλαδο με τη σκελίδα σκόρδο. • Προσθέτεις το ψωμί και ροδίζεις μέχρι να γίνει τραγανό. • Αφαιρείς το σκόρδο, αλατίζεις.

Δείτε το Breakfast@Star 
 

