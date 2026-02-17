Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή

Τώρα που ο καιρός είναι ακόμα κρύος η σούπα είναι μία πολύ καλή επιλογή είναι ένα πιάτο ζεστή σουπίτσα, κι αν θέλεις μία που να ξεφεύγει από τις κλασικές, δοκίμασε μία με πρωταγωνίστρια τη σελινόριζα.
Ο Γιώργος Ρήγας μας έδειξε μία σούπερ συνταγή με το λαχταριστό λαχανικό ενώ στη σούπα πρόσθεσε και απάκι.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Σούπα σελινόριζας με χοιρινό απάκι, λάδι πάπρικας και κρουτόν σκόρδου
Υλικά της Συνταγής
Για τη σούπα
• 1 μεγάλη σελινορίζα
• 1 πατάτα
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 λίτρο ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, λευκό πιπέρι
• Λίγο μοσχοκάρυδο
Για το χοιρινό απάκι
• 120–150 γρ. χοιρινό απάκι, σε λεπτές φέτες ή κυβάκια
Για το λάδι πάπρικας
• 80 ml ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα
• ½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα
Για τα κρουτόν σκόρδου
• 2–3 φέτες ψωμί
• 1 σκελίδα σκόρδο
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι
Εκτέλεση της Συνταγής
Σούπα • Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει. • Προσθέτεις σελινορίζα και πατάτα, ανακατεύεις 2–3 λεπτά. • Ρίχνεις τον ζωμό και σιγοβράζεις 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. • Πολτοποιείς με ραβδομπλέντερ. • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. • Ζεσταίνεις χωρίς να βράσει. Απάκι • Σοτάρεις το απάκι σε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι, μέχρι να γίνει τραγανό. • Το αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί. Λάδι πάπρικας • Ζεσταίνεις ελαφρά το ελαιόλαδο (όχι να κάψει). • Προσθέτεις τις πάπρικες, ανακατεύεις και αποσύρεις. • Σουρώνεις αν θες καθαρό αποτέλεσμα. Κρουτόν • Σε τηγάνι ζεσταίνεις ελαιόλαδο με τη σκελίδα σκόρδο. • Προσθέτεις το ψωμί και ροδίζεις μέχρι να γίνει τραγανό. • Αφαιρείς το σκόρδο, αλατίζεις.lifestyle νεα, για Celebrities και Media.