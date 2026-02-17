Στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που κουβαλά 120 χρόνια ιστορίας πάνω του!

Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Γιώργος, παθιασμένος συλλέκτης παλαιών αυτοκινήτων, επιστρέφει στο Cash Or Trash, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους αγοραστές. Την προηγούμενη φορά ήρθε με ένα αντικείμενο από μία από τις πολλές συλλογές του. Αυτή τη φορά έρχεται με έναν από τους πιο συλλεκτικούς χρονογράφους, δίνοντας την ευκαιρία και τη χαρά στον Θάνο Λούδο να τον εκτιμήσει, καθώς η αδυναμία του στα αντικείμενα αυτής της κατηγορίας είναι γνωστή. Άραγε, οι προσφορές των αγοραστών θα ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες του Γιώργου;

Η Ρούλα έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με ένα άκρως ερωτικό αντικείμενο, όπως το χαρακτηρίζει. Η πωλήτρια δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο Αγρίνιο με το αντικείμενό της, αφού έχει έρθει αποφασισμένη να το πουλήσει. Αν και τα δεδομένα της εκτίμησης από τον Θάνο Λούδο είναι μάλλον απογοητευτικά, η Ρούλα παραμένει απτόητη και προσηλωμένη στον στόχο της. Ως επαγγελματίας ψήστρια-μαγείρισσα είναι έτοιμη να «ψήσει» τους αγοραστές κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή προσφορά για να αποκτήσουν το αντικείμενό της!

Ο Κωνσταντίνος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Πλέον, έχει «ρίξει άγκυρα» στην πατρίδα και απολαμβάνει τις μέρες της συνταξιοδότησής του. Η βελγική αντίκα, που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, κουβαλά 120 χρόνια ιστορίας επάνω στο ξύλο της. Το ξεχωριστό, ρομαντικό στυλ του αντικειμένου, με στοιχεία αναβίωσης της Αναγέννησης, βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση στους πέντε υποψήφιους αγοραστές.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

