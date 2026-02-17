Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει η πρώτη έκλειψη ηλίου της χρονιάς;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα συμβαίνει η πρώτη ηλιακή έκλειψη της χρονιάς στο ζώδιο του Υδροχόου.
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει ότι η έκλειψη φέρνει νέα δυναμικά ξεκινήματα, καθώς ξεκινά και η χρονιά του πύρινου αλόγου στην Κινέζικη Αστρολογία.
  • Η επόμενη έκλειψη θα είναι σεληνιακή και θα συμβεί στις 3 Μαρτίου.
  • Η έκλειψη μπορεί να επηρεάσει τις μετεωρολογικές και γεωφυσικές συνθήκες, όπως δείχνουν οι πρόσφατοι σεισμοί.
  • Τα αποτελέσματα των ξεκινημάτων θα φανούν μέσα στο εξάμηνο.

Σήμερα σχηματίζεται η πρώτη έκλειψη ηλίου της χρονιάς στο ζώδιο του Υδροχόου και η Άση Μπήλιου, μέσα από τις αστρολογικές της προβλέψεις, αποκάλυψε πώς θα τη βιώσουν τα ζώδια.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα είναι η μέρα της ηλιακής έκλειψης, της πρώτης έκλειψης για την καινούρια χρονιά. Θα έχουμε ακόμη μία στις 3 Μαρτίου. Θα είναι σεληνιακή εκείνη η έκλειψη, η σημερινή είναι η ηλιακή», δήλωσε η έγκριτη αστρολόγος στο Breakfast@Star.

Επιπλέον, όπως είπε, ξεκινά και η χρονιά του πύρινου αλόγου, η οποία φέρνει νέα δυναμικά ξεκινήματα.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Είναι μια έκλειψη με την οποία ξεκινά και στην Κινέζικη Αστρολογία η χρονιά του πυρήνου αλόγου. Έχουν πρωτοχρονιά σήμερα οι Κινέζοι. Από τη χρονιά του φιδιού μπαίνουμε στη χρονιά του πύρινου αλόγου που καλπάζει. Να φανταστείτε ότι το πύρινο άλογο είναι μια φορά κάθε 60 χρόνια περίπου. Είναι μια πολύ δυνατή χρονιά αυτή από πλευράς νέων ξεκινημάτων, εξελίξεων και καθώς συμπίπτει με μια έκλειψη -πάντα είναι μια νέα σελήνη, η κινέζικη πρωτοχρονιά- αλλά αυτή τη φορά είναι με μια έκλειψη ηλιακή, επίσης πάρα πολύ δυνατή, που νομίζω ότι κάπως τη βλέπουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετεωρολογικές και τις γεωφυσικές συνθήκες. Έχουμε πει ότι πάντα υπάρχει μια ανωμαλία, μια αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Φαίνεται αυτό και στον καιρό, και είχαμε και κάτι σεισμούς τη νύχτα. Ας ελπίσουμε ότι είναι μόνο αυτό και δεν θα είναι κάτι δυσκολότερο.

Αυτή η έκλειψη που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και δεν έχει να κάνει με τη σημερινή ημέρα, έχει να κάνει πρακτικά με πράγματα τα οποία ξεκινάνε, ακόμα κι αν βρίσκονται στο μυαλό μας αυτά τα ξεκινήματα, με την έκλειψη που θα έχουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, μέσα στο εξάμηνο αυτό θα φανούν τα αποτελέσματα», κατέληξε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή.

