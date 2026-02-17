Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη

Πέθανε ξαφνικά ο 52χρονος μοντέρ

Δείτε το σχετικό βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών, προκαλώντας θλίψη στο Mega.
  • Η Δώρα Αναγνωστοπούλου αποχαιρέτησε τον Κώστα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων.
  • Ο Κώστας Κοσμίδης «έφυγε» ξαφνικά από καρδιακή προσβολή το βράδυ της Δευτέρας.
  • Ήταν φωτογράφος και εργαζόταν στο τμήμα μοντάζ, γνωστός για τον επαγγελματισμό και την ασφάλεια που ενέπνεε.
  • Το Mega εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός αγαπητού συνεργάτη.

Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του αλλά και τους συναδέλφους του στο Mega, όπου εργαζόταν τα τελευταία χρόνια.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου, μέσα από το μεσημεριανό δελτίο του καναλιού, αποχαιρέτησε τον άτυχο Κώστα, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, προδομένος από την καρδιά του.

Πένθος στο Mega για την απώλεια του Κώστα Κοσμίδη

Πένθος στο Mega για την απώλεια του Κώστα Κοσμίδη

Το «αντίο» του Mega στον Κώστα Κοσμίδη

«Το MEGA αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που «έφυγε» ξαφνικά το βράδυ προδομένος από την καρδιά του στα 52 του χρόνια.

Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του.

Εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Κοσμίδη”, είπε εμφανώς συγκινημένη η παρουσιάστρια. 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
 |
ΜEGA
