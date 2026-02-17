SAFE: Εγκρίθηκε η πρόταση της Ελλάδας για αμυντικές επενδύσεις

Μαζί με τις προτάσεις άλλων επτά κρατών μελών της ΕΕ

Οικονομια
Οικονομια
Πηγή: Πληροφορίες Μαρία Ψαρά, φωτογραφία AP Virginia Mayo
γραφεία ΕΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκρίθηκε το σχέδιο χρηματοδότησης αμυντικών επενδύσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο του SAFE.
  • Μαζί με την Ελλάδα, εγκρίθηκαν προτάσεις από Ιταλία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Φινλανδία.
  • Η εκταμίευση της πρώτης δόσης για την Ελλάδα υπολογίζεται τον Μάρτιο, με συνολική έγκριση 788 εκατομμυρίων ευρώ.
  • 8 κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, δεν υπέβαλαν προτάσεις για χρηματοδότηση μέσω SAFE.
  • Η Κομισιόν εξετάζει τη δυνατότητα δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας SAFE λόγω του έντονου ενδιαφέροντος.

Εγκρίθηκε σήμερα, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά,  το  σχέδιο χρηματοδότησης αμυντικών επενδύσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο του SAFE.

Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE

Μαζί με το ελληνικό σχέδιο  εγκρίθηκαν και οι προτάσεις της Ιταλίας, της Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας. Μετά την έγκριση και αυτής της δέσμης, εκκρεμεί η έγκριση των σχεδίων της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας

Το θέμα εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση από τους Υπουργούς Οικονομικών στο ECOFIN. 

Υπενθυμίζεται ότι για την Ελλάδα ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 788 εκατομμύρια ευρώ  και σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταμίευση της πρώτης δόσης υπολογίζεται τον Μάρτιο. Να σημειωθεί ότι 8 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων  η Γερμανία, δεν υπέβαλαν καν πρόταση ένταξης στον μηχανισμό χρηματοδότησης αμυντικών επενδύσεων SAFE.      

Κυρ. Μητσοτάκης: Να μην συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE

«Με την άμυνα να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητές μας, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει την ομαλή και ταχεία εφαρμογή του SAFE», δήλωσε εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας. "Αυτές οι εκτελεστικές αποφάσεις θα ανοίξουν το δρόμο για την έκδοση προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Επιτροπή στο πλαίσιο του μέσου SAFE, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ αποδίδει καρπούς στον τομέα της άμυνας".

Mε το ενδιαφέρον να είναι τόσο έντονο πάντως, η Κομισιόν συζητάει το ενδεχόμενο και για δεύτερο μέρος της πρωτοβουλίας SAFE.

Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
