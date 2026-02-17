SAFE: Εγκρίθηκε η πρόταση της Ελλάδας για αμυντικές επενδύσεις

Εγκρίθηκε σήμερα, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά, το σχέδιο χρηματοδότησης αμυντικών επενδύσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο του SAFE.

Μαζί με το ελληνικό σχέδιο εγκρίθηκαν και οι προτάσεις της Ιταλίας, της Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας. Μετά την έγκριση και αυτής της δέσμης, εκκρεμεί η έγκριση των σχεδίων της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας.

Το θέμα εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση από τους Υπουργούς Οικονομικών στο ECOFIN.

Υπενθυμίζεται ότι για την Ελλάδα ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 788 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταμίευση της πρώτης δόσης υπολογίζεται τον Μάρτιο. Να σημειωθεί ότι 8 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, δεν υπέβαλαν καν πρόταση ένταξης στον μηχανισμό χρηματοδότησης αμυντικών επενδύσεων SAFE.

«Με την άμυνα να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητές μας, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει την ομαλή και ταχεία εφαρμογή του SAFE», δήλωσε εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας. "Αυτές οι εκτελεστικές αποφάσεις θα ανοίξουν το δρόμο για την έκδοση προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων από την Επιτροπή στο πλαίσιο του μέσου SAFE, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ αποδίδει καρπούς στον τομέα της άμυνας".

Mε το ενδιαφέρον να είναι τόσο έντονο πάντως, η Κομισιόν συζητάει το ενδεχόμενο και για δεύτερο μέρος της πρωτοβουλίας SAFE.