Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE

Nέο μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Νίκος Δένδιας από την Κύπρο. Κύριο ζήτημα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE για την Άμυνα, στο οποίο η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί. «Δεν μπορεί κάποιος που απειλεί να μετέχει σε αυτόν τον μηχανισμό», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας.

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καταγράφηκαν δύο μηνύματα και μία αιχμή:

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star σχετικά με το διπλό μήνυμα Δένδια

1ο μήνυμα, στην Τουρκία: αν απειλείς την ΕΕ, την Ελλάδα, την Κύπρο, είναι αυτονόητο ότι δεν μπαίνεις στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης απειλών, το λεγόμενο SAFE.

2ο μήνυμα, στους Ευρωπαίους: Περιμένουμε, είπε ο κ.Δένδιας, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να συνταχθούν με την αυτονόητη αντίληψή μας για την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου.

H αιχμή του Υπουργού Άμυνας για τη διπλωματική γλώσσα των Βρυξελλών

Ο Ν. Δένδιας άφησε και μια αιχμή για την ξύλινη, διπλωματική, γλώσσα των Βρυξελλών, λέγοντας ότι ο κανονισμός του SAFE έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να τον ερμηνεύει όπως τον βολεύει. Με τον Κύπριο Πρόεδρο κ.Χριστοδουλίδη και με τον ομόλογό του, κ.Πάλμα, συζήτησαν πώς θα προχωρήσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα και στην καινοτομία, με κοινά προγράμματα που θα ενταχθούν στο SAFE.



