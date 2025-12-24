Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη

«Δεν ήξερα ότι ήταν μαϊμού», λέει στον B. Γκούμα και το δελτίο του Star

Άγνοια δηλώνει η επιχειρηματίας στο Κολωνάκι, η οποία συνελήφθη την περασμένη Κυριακή, γιατί πουλούσε στο κατάστημά της «μαϊμού» προϊόντα. 

«Μιλάμε για δυο – τρία κομμάτια, που δε γνώριζα κι εγώ η ίδια ότι ήταν ψεύτικα. Έψαξαν και το κατάστημα και δε βρήκαν κάτι άλλο», δήλωσε η επιχειρηματίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.

Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είναι ένα πάρα πολύ γνωστό όνομα της αγοράς και έχει επώνυμους πελάτες. 

Διατηρεί το κατάστημά της, στο κέντρο της Αθήνας, για πάνω από 30 χρόνια και στο παρελθόν δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές για παρόμοιο ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Στο κατάστημά της στο Κολωνάκι πωλούνται ρούχα, αλλά και αξεσουάρ, τσάντες και κοσμήματα. 

Η επιχείρηση διατηρεί προφίλ στα social media, όπου προβάλλει τα προϊόντα της, ενώ κάνει αποστολές και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη

Κοσμήματα... «γνωστών οίκων» των δύο ευρώ!

Τα ψεύτικα προϊόντα βρέθηκαν σε τυχαίο έλεγχο που έγινε στην επιχείρησή της. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κολιέ και βραχιόλια που έφεραν σήματα και χαράγματα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνωστούς και διάσημους οίκους κοσμημάτων, χωρίς ωστόσο να είναι γνήσια προϊόντα.

Τα κοσμήματα παρουσιάζονταν ως υψηλής αξίας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για απομιμήσεις χαμηλής ποιότητας.

Η επιχειρηματίας συνελήφθη, πέρασε την αυτόφωρη διαδικασία και ορίστηκε δικάσιμος. 

Όπως εξηγούν επαγγελματίες χρυσοχόοι, οι επιτήδειοι προμηθεύονται φθηνά δαχτυλίδια, αλυσίδες και βραχιόλια – συχνά από ασιατικές αγορές – και στη συνέχεια αλλάζουν τη συσκευασία τους, προσθέτουν ψεύτικα πιστοποιητικά και χαράσσουν πάνω τους σύμβολα ή λογότυπα που παραπέμπουν σε γνωστούς οίκους.

Οι πρακτικές αυτές προκαλούν σοβαρό πλήγμα στους νόμιμους και έντιμους κοσμηματοπώλες, οι οποίοι βλέπουν την αγορά να υπονομεύεται από τα «αντίγραφα». Όπως τονίζουν επαγγελματίες του κλάδου, η ζημιά δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και ζήτημα αξιοπιστίας, καθώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

