MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία

«Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα είναι δυο στο τέλος της ημέρας», είπε ο Πάνος Ιωαννίδης στους διαγωνιζόμενους λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία στο σημερινό επεισόδιο του MasterChef!

Η πιο αγχωτική και φορτισμένη διαδικασία του διαγωνισμού εκτυλίχθηκε μετά το τέλος του πρώτου Mystery Box της εβδομάδας, με την ψηφοφορία να φέρνει ένταση, διλήμματα και τελικά μια απρόσμενη τριπλή ισοψηφία!

Η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα δεν δοκίμασε μόνο τις μαγειρικές αντοχές των παικτών, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους της μπλε μπριγάδας.

Ο πρώτος υποψήφιος και η έναρξη της ψηφοφορίας

Μετά την υπόδειξη του Γιώργου, του αρχηγού της μπλε μπριγάδας, ο Παναγιώτης ήταν ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση, φορώντας τη μαύρη ποδιά.

Ο Παναγιώτης είναι ο πρώτος υποψήφιος

Όμως η βραδιά δεν σταμάτησε εκεί! Σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού, έπρεπε να προκύψει και δεύτερος υποψήφιος μέσω ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες, εκτός από τον αρχηγό που είχε ασυλία και τους επτά νικητές των μονομαχιών.

Οι πέντε ηττημένοι βρέθηκαν εκτεθειμένοι στην κρίση των συμπαικτών τους, σε μια διαδικασία που – όπως παραδέχτηκαν αρκετοί – ήταν πιο αγχωτική ακόμη και από το να μαγειρεύεις το χειρότερο πιάτο.

Διλήμματα, άγχος και… ψηφοφορία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι παίκτες τόνισαν ότι προσπαθούν να ψηφίσουν καθαρά μαγειρικά και μόνο με βάση τη σημερινή προσπάθεια.

Ο Άγγελος, ο Μάριος και ο Βασίλης συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, με τις αιτιολογίες να κυμαίνονται από τεχνικές αστοχίες μέχρι τη γενικότερη εικόνα τους στον διαγωνισμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι διαφωνίες για το αν είναι σωστό να ψηφίζεται κάποιος που είχε θετική κριτική από τους κριτές.

Η τριπλή ισοψηφία και η δύσκολη απόφαση αρχηγού

Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έφερε μία ψήφο στον Πέτρο και από τέσσερις ψήφους στον Βασίλη, τον Μάριο και τον Άγγελο, δημιουργώντας μια απρόσμενη τριπλή ισοψηφία.

Και έτσι η επιλογή «επέστρεψε» ξανά στον αρχηγό τον Γιώργο, ο οποίος κλήθηκε να πάρει μια απόφαση!

Παρά το γεγονός ότι ο Μάριος είχε παρουσιάσει μια καλή προσπάθεια στη συγκεκριμένη δοκιμασία, ο αρχηγός επέλεξε να τον ψηφίσει, βασίζοντας την απόφασή του στη συνολική πορεία του μέσα στον διαγωνισμό και στα προηγούμενα αποτελέσματα.

O Μάριος είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στον Μάριο, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος και είπε ότι θεωρεί άδικη την ψήφο.

Παράλληλα, πολλοί παίκτες εξέφρασαν έκπληξη για την εξέλιξη αυτή, αναγνωρίζοντας ότι τέτοιες στιγμές αποκαλύπτουν όχι μόνο το μαγειρικό αλλά και το ανταγωνιστικό κομμάτι του διαγωνισμού.

Έτσι, από το πρώτο Mystery Box της εβδομάδας προέκυψαν δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση: ο Παναγιώτης και ο Μάριος.