Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα

Τα 21 της χρόνια κλείνει σήμερα η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Λάουρα Λάτσιου.

Η νεαρή κοπέλα δε σταμάτησε από το πρωί να δέχεται μηνύματα αγάπης από συγγενείς και φίλους για τα γενέθλιά της. Από τους πρώτους που της ευχήθηκαν δημόσια ήταν ο αδελφός της, Άγγελος Λάτσιος, ο οποίος δεν θα μπορούσε να ξεχάσει μια τόσο σημαντική ημέρα για την οικογένειά του.

Ο ίδιος ανήρτησε στα Instagram Stories του μια κοινή τους φωτογραφία μέσα στο αυτοκίνητο, την οποία συνόδευσε με ένα λιτό μήνυμα. Σεβόμενος ότι η αδελφή του δεν έχει δημόσιο προφίλ στο Instagram, έκρυψε με ένα emoji το πρόσωπό της.

«Χρόνια πολλά Λάουρα», έγραψε ο Άγγελος Λάτσιος στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο.

Ο Άγγελος Λάτσιος ποζάρει με την αδελφή του, Λάουρα

Σχετικά με την επιλογή της κόρης της να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της, η Ελένη Μενεγάκη είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Η Λάουρα δεν θέλει να υπάρχει το πρόσωπό της πουθενά, ανεξαιρέτως από το ότι είναι 18. Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Σας ζητώ συγγνώμη, για τη 18χρονη δεν αποφασίζω εγώ, είναι δική της επιλογή».

Η Λάουρα Λάτσιου ζει και σπουδάζει στο Λονδίνο, ωστόσο ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η 21χρονη πέρασε τις γιορτές στην Αθήνα, αναπληρώνοντας τον χαμένο χρόνο μαζί τους.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της και στις προσωπικές της στιγμές.

Η παρουσιάστρια ποζάρει ανανεωμένη στα social media και φαίνεται να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της, μακριά από την πίεση και τις σκοτούρες της τηλεόρασης.