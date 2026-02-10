Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα

Η Λάουρα Λάτσιου έγινε 21 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 00:10 MasterChef: Ποια μπριγάδα έφτιαξε ο Γιώργος για την ομαδική δοκιμασία
10.02.26 , 00:09 MasterChef: Οι κόκκινοι σε μαγειρικό οίστρο - «Είναι μαγικό αυτό που βλέπω»
10.02.26 , 00:02 Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα
10.02.26 , 00:00 MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
09.02.26 , 23:54 Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
09.02.26 , 23:40 MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση
09.02.26 , 23:35 MasterChef: Girl power στο Mystery Box - Ποια είχε το καλύτερο πιάτο;
09.02.26 , 23:30 MasterChef: Η σοβαρή αστοχία στην προσπάθεια του Παναγιώτη
09.02.26 , 23:00 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το μαμαδίστικο πιάτο της Φιλιώς
09.02.26 , 22:49 «Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι
09.02.26 , 22:32 Ποινική Δίωξη Για Απείθεια Στον «Φραπέ»
09.02.26 , 22:14 Εμπρησμός Χανιά: Ρώσος ο ηθικός αυτουργός - Ήθελε να εκβιάσει την πρώην του
09.02.26 , 22:08 Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
09.02.26 , 22:05 Renault και Dacia: Η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα
09.02.26 , 22:00 Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερο Insta Story του Άγγελου Λάτσιου με την αδελφή του, Λάουρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα 21 της χρόνια κλείνει σήμερα η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Λάουρα Λάτσιου.

Η νεαρή κοπέλα δε σταμάτησε από το πρωί να δέχεται μηνύματα αγάπης από συγγενείς και φίλους για τα γενέθλιά της. Από τους πρώτους που της ευχήθηκαν δημόσια ήταν ο αδελφός της, Άγγελος Λάτσιος, ο οποίος δεν θα μπορούσε να ξεχάσει μια τόσο σημαντική ημέρα για την οικογένειά του.

Άγγελος Λάτσιος: Η νέα φωτογραφία από το Ναυτικό

Ο ίδιος ανήρτησε στα Instagram Stories του μια κοινή τους φωτογραφία μέσα στο αυτοκίνητο, την οποία συνόδευσε με ένα λιτό μήνυμα. Σεβόμενος ότι η αδελφή του δεν έχει δημόσιο προφίλ στο Instagram, έκρυψε με ένα emoji το πρόσωπό της.

Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα

«Χρόνια πολλά Λάουρα», έγραψε ο Άγγελος Λάτσιος στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο. 

Ο Άγγελος Λάτσιος ποζάρει με την αδελφή του, Λάουρα

Ο Άγγελος Λάτσιος ποζάρει με την αδελφή του, Λάουρα

Σχετικά με την επιλογή της κόρης της να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της, η Ελένη Μενεγάκη είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Η Λάουρα δεν θέλει να υπάρχει το πρόσωπό της πουθενά, ανεξαιρέτως από το ότι είναι 18. Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Σας ζητώ συγγνώμη, για τη 18χρονη δεν αποφασίζω εγώ, είναι δική της επιλογή».

Η Λάουρα Λάτσιου ζει και σπουδάζει στο Λονδίνο, ωστόσο ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η 21χρονη πέρασε τις γιορτές στην Αθήνα, αναπληρώνοντας τον χαμένο χρόνο μαζί τους.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της και στις προσωπικές της στιγμές.

Η παρουσιάστρια ποζάρει ανανεωμένη στα social media και φαίνεται να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της, μακριά από την πίεση και τις σκοτούρες της τηλεόρασης.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
 |
ΛΑΟΥΡΑ ΛΑΤΣΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top