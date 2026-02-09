«Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι

Η εταιρία σεκιούριτι παίρνει πάνω από 8 εκατ. ευρώ για τη φύλαξη

«Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για τα επεισόδια στο ΑΠΘ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (9/2/2026)
Μπαλάκι έχουν γίνει οι ευθύνες για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τον πρύτανη, που μετέφερε το βάρος στην εταιρία φύλαξης και την αστυνομία, διότι δεν εντόπισαν εγκαίρως τους κουκουλοφόρους με τις μολότοφ.

Ο εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική έρευνα για τα όσα έγιναν στο πανεπιστήμιο. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη. 

Ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών, κ. Λεωνίδας Νικόλοπουλος, ζητά να ερευνηθεί αν η πρυτανεία γνώριζε για το πάρτι, πότε ενημερώθηκε και τι ενέργειες έκανε, αφού δεν είχε δώσει την άδειά της να γίνει αυτό το πάρτι.

Επεισόδια ΑΠΘ: Η μολότοφ άνοιξε τρύπα στη στολή του αστυνομικού

Ο εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική έρευνα για τα όσα έγιναν στο πανεπιστήμιο.

Βέβαια, η αφίσα ότι θα γίνει πάρτι κυκλοφορούσε από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, πράγμα που σημαίνει ότι η πρυτανεία, η υπηρεσία ασφαλείας του Πανεπιστημίου και η εταιρία σεκιούριτι θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Παρόλα αυτά, στην αστυνομία που ήταν έξω από το Πανεπιστήμιο, κανείς δεν ζήτησε να μπει μέσα και να αποτρέψει τη διεξαγωγή του.

Έτσι, θα διερευνηθεί και η στάση της εταιρείας φύλαξης. Ενημέρωσε ότι έμπαιναν το βράδυ της Παρασκευής εκατοντάδες άτομα; Γιατί η εταιρία σεκιούριτι έχει συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και μάλιστα εισπράττει συνολικά πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια για τη φύλαξη του Αριστοτελείου.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρίας σεκιούριτι

7,5 εκατομμύρια είναι η αρχική σύμβαση που αποκάλυψε το STAR, αλλά προστίθενται κι άλλες 700 χιλιάδες μετά από τροποποίηση που υπήρξε.

 

