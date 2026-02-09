«Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι

Μπαλάκι έχουν γίνει οι ευθύνες για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τον πρύτανη, που μετέφερε το βάρος στην εταιρία φύλαξης και την αστυνομία, διότι δεν εντόπισαν εγκαίρως τους κουκουλοφόρους με τις μολότοφ.

Ο εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική έρευνα για τα όσα έγιναν στο πανεπιστήμιο. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών, κ. Λεωνίδας Νικόλοπουλος, ζητά να ερευνηθεί αν η πρυτανεία γνώριζε για το πάρτι, πότε ενημερώθηκε και τι ενέργειες έκανε, αφού δεν είχε δώσει την άδειά της να γίνει αυτό το πάρτι.

Βέβαια, η αφίσα ότι θα γίνει πάρτι κυκλοφορούσε από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, πράγμα που σημαίνει ότι η πρυτανεία, η υπηρεσία ασφαλείας του Πανεπιστημίου και η εταιρία σεκιούριτι θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Παρόλα αυτά, στην αστυνομία που ήταν έξω από το Πανεπιστήμιο, κανείς δεν ζήτησε να μπει μέσα και να αποτρέψει τη διεξαγωγή του.

Έτσι, θα διερευνηθεί και η στάση της εταιρείας φύλαξης. Ενημέρωσε ότι έμπαιναν το βράδυ της Παρασκευής εκατοντάδες άτομα; Γιατί η εταιρία σεκιούριτι έχει συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και μάλιστα εισπράττει συνολικά πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια για τη φύλαξη του Αριστοτελείου.

7,5 εκατομμύρια είναι η αρχική σύμβαση που αποκάλυψε το STAR, αλλά προστίθενται κι άλλες 700 χιλιάδες μετά από τροποποίηση που υπήρξε.