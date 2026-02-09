Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης

Μέσα από ένα τρυφερό post, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας πως θα γίνουν για δεύτερη φορά γονείς.

Το ζευγάρι μοιράστηκε ένα βίντεο από την καθημερινότητά του με τον γιο τους, Βασίλη, ο οποίος σε λίγους μήνες θα αποκτήσει αδελφάκι. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν γνωστή τη χαρμόσυνη είδηση στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Το εν λόγω απόσπασμα ολοκληρώνεται με τον μικρό Βασίλη να φιλά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της μαμάς του, επιβεβαιώνοντας τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο τραγουδιστής και η σύζυγός του περιμένουν τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους.

Ο μικρός Βασίλη φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της μητέρας του, Αλεξάνδρας Νίκα

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο «Πρωινό» του ANT1 προβλήθηκαν δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, οι οποίες αναζωπύρωσαν τις φήμες περί εγκυμοσύνης.

«Ναι, θα γίνω κουμπάρα τους. Είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία».

«Είναι τιμή και ευλογία. Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις», δήλωσε η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Ακολούθησαν τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα: «Παιδιά, το είπε ξεκάθαρα ότι θα γίνει κουμπάρα. Είναι παντρεμένοι ο Αργυρός με τη Νίκα; Έχουν βαφτίσει το πρώτο παιδί; Άρα προφανώς θα γίνει κουμπάρα στο δεύτερο παιδί».

Παράλληλα, η πρόσφατη εμφάνιση της Αλεξάνδρας Νίκα στο Haute Couture Show του οίκου Celia Kritharioti στο Pavillon Cambon στο Παρίσι είχε προκαλέσει υποψίες πως η μελαχρινή καλλονή κυοφορεί το δεύτερο παιδί του τραγουδιστή.

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Η γνωριμία και η δημιουργία οικογένειας

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον περασμένο Ιούλιο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Ανάβυσσο. Επιθυμία του ζευγαριού ήταν να κρατήσει την ιδιαίτερη αυτή στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε δηλώσεις του στην Κατερίνα Καινούργιου, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει πώς έγινε η γνωριμία τους: «Γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω τη ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες…Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη…». Ενώ για τον γιο τους είχε αναφέρει: «Ο γιος μου καταλαβαίνει τη φωνή μου στα τραγούδια και λέει “μπαμπάς” – Του παίζω συνέχεια πιάνο».

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Από την άλλη, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο Gala: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί.

Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά, παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και αντοχή και μια καρδιά μεγάλη, γεμάτη αγάπη που δύσκολα χωρά σε λέξεις. Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και τον μαθαίνεις ξανά από την αρχή».