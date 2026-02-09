Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του κοριτσιού - «Παράθυρο» αισιοδοξίας

Η αξονική δεν έδειξε εγκεφαλικό οίδημα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/2/2026) / Ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα για το 2χρονο κορίτσι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει από χθες (8/2) ένα κοριτσάκι, μόλις 2,5 ετών. Ενώ έπαιζε σε πλατεία της Καλλιθέας, ξαφνικά έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του. Ακολούθησαν στιγμές πανικού με εργαζόμενους καταστημάτων να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Αστυνομικοί το μετέφεραν σε χρόνο - ρεκόρ στο Παίδων, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Οι γονείς του συνελήφθησαν και διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα. 

Καλλιθέα: «Είπα πως είμαι γιατρός για να κάνω ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι»

Καλλιθέα: Κρίσιμο 48ωρο για τη μικρούλα 

Καλλιθέα: Κρίσιμο 48ωρο για τη μικρούλα 

Τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα. Οι γιατροί έχουν κάνει αξονική στο κοριτσάκι, η οποία δεν έδειξε μέχρι στιγμής εγκεφαλικό οίδημα. Αυτό οι γιατροί το θεωρούν θετικό και το αποδίδουν στο γεγονός ότι έμεινε αρκετή ώρα στο παγωμένο νερό με αποτέλεσμα να μην αναπτύξει οίδημα.

Καλλιθέα: Έβγαλαν κοριτσάκι 2 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι

Καλλιθέα: «Μάχη» γιατρών - αστυνομικών για να σώσουν τη ζωή της 

Στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός μόλις έφθασε το περιπολικό. Οι γιατροί από τον 5ο όροφο του νοσοκομείου κατέβηκαν σαν αλεξιπτωτιστές στο ισόγειο. Μπήκαν στη Μονάδα ανάνηψης και επί πενήντα λεπτά της έκαναν ΚΑΡΠΑ μέχρι που άκουσαν την καρδιά της να χτυπάει. 

Όμως και οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έδωσαν τη δική τους μάχη. Από την Καλλιθέα μέχρι το Παίδων έφθασαν σε λιγότερα από επτά λεπτά, με τον έναν αστυνομικό στο πίσω κάθισμα να κάνει ασταμάτητα ΚΑΡΠΑ στο παιδί.

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
