Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

Τον τελευταίο καιρό είχαν φουντώσει οι φήμες

Τον τελευταίο καιρό είχαν φουντώσει οι φήμες ότι η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Σαμοΐλης έχουν χωρίσει μετά από 10 χρόνια σχέσης.

Οι δυο τους ωστόσο έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση πριν από λίγες ημέρες χωρίς πάλι να διευκρινίζουν εάν είναι ζευγάρι ή όχι. 

Συγκεκριμένα ο Νίκος Σαμοΐλης βρέθηκε στο στούντιο της ραδιοφωνικής εκπομπής που παρουσιάζει η Αννίτα Πάνια στον Alpha Radio 98,9, και προβλήθηκε σχετικό απόσπασμα στην εκπομπή «Εδώ TV», το απόγευμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου.

Η παρουσιάστρια όπως φαίνεται στο βίντεο τον κάλεσε να καθίσει δίπλα της, αναφέρθηκε στο νέο του site και του έδωσε τον λόγο να μιλήσει γι’ αυτό. 

Η ατμόσφαιρα μεταξύ τους ήταν χαλαρή και άνετη, κάτι που σχολίασε και ο Γρηγόρης Γκουντάρας λέγοντας: «Εγώ κατάλαβα ότι είναι μια χαρά».

Αννίτα Πάνια: «Η προσωπική μου ζωή αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς τίτλο»

Η σχέση της Αννίτας Πάνια με τον οικονομικό αναλυτή διήρκησε περίπου 10 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα προσπάθησαν να κρατήσουν μία διακριτική στάση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα όσες φορές και αν έχουν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι την παρουσιάστρια για την προσωπική της ζωή, εκείνη ποτέ δεν απαντά. 

Συγκεκριμένα σε ερώτηση της δημοσιογράφου Κωνσταντίνας Γκρόσι για την εκπομπή Breakfast@star σχετικά με τον φημολογούμενο χωρισμό από τον Νίκο Σαμοϊλη, απάντησε: «Έχετε ακούσει ποτέ να απαντάω εγώ για την προσωπική μου ζωή; Δε με ενοχλούν αυτά τα δημοσιεύματα καθόλου. Χωρίς τίτλο στην προσωπική μου ζωή».

Αννίτα Πάνια: Η ηλικία, ο 17χρονος γιος και η σχέση με τον Σαμοΐλη

Ο Νίκος Σαμοΐλης στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί για εκείνη: «Στην Αννίτα θαυμάζω τον αυθορμητισμό της, τη συνέπεια της αλλά και το γεγονός ότι παραμένει στην κορυφή εδώ και χρόνια».

Κατά καιρούς είχαν κυκλοφορήσει και δημοσιεύματα περί γάμου ανάμεσα στην παρουσιάστρια και τον δημοσιογράφο. Η Αννίτα Πάνια με το γνωστό της χιούμορ τα είχε διαψεύσει κατηγορηματικά… με ένα τραγούδι.

«Σας απαντώ με το τραγούδι Δεν παντρεύομαι του Νίκου Καρβέλα, αλλά με τη φωνή της Λίτσας Διαμάντη», είχε δηλώσει το καλοκαίρι του 2019. 
 

ΑΝΝΙΤΑ ΠΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
