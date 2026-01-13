Αννίτα Πάνια: «Η προσωπική μου ζωή αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς τίτλο»

Την Αννίτα Πάνια συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Γκρόσι έξω από το ραδιόφωνο του Alpha 989, όπου παρουσιάζει τη δική της εκπομπή.

Μεταξύ άλλων, απάντησε για το τηλεοπτικό της μέλλον, ενώ ρωτήθηκε και για την προσωπική της ζωή, μετά τα δημοσιεύματα για τον χωρισμό της από τον οικονομικό αναλυτή, Νίκο Σαμοϊλη.

«Θα τα δούμε όλα. Δεν έχω σκεφτεί με τι θα ήθελα να επιστρέψω. Δεν έχω μπει σε αυτό το τριπ», είπε αρχικά η Αννίτα Πάνια.

Σε ερώτηση για τον χωρισμό από τον Νίκο Σαμοϊλη, απάντησε: «Έχετε ακούσει ποτέ να απαντάω εγώ για την προσωπική μου ζωή; Δε με ενοχλούν αυτά τα δημοσιεύματα καθόλου. Χωρίς τίτλο στην προσωπική μου ζωή».

Θυμίζουμε ότι η είδηση για τον χωρισμό της Αννίτας Πάνια από τον Νίκο Σαμοϊλη έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες, μέσα από το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στη HuffingtonPost.

Η σχέση της Αννίτας Πάνια με τον οικονομικό αναλυτή διήρκησε περίπου 10 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα προσπάθησαν να κρατήσουν μία διακριτική στάση. «Στην Αννίτα θαυμάζω τον αυθορμητισμό της, τη συνέπεια της αλλά και το γεγονός ότι παραμένει στην κορυφή εδώ και χρόνια» είχε εξομολογηθεί για εκείνη.

Κατά καιρούς είχαν κυκλοφορήσει και δημοσιεύματα περί γάμου ανάμεσα στην παρουσιάστρια και τον δημοσιογράφο. Η Αννίτα Πάνια με το γνωστό της χιούμορ τα είχε διαψεύσει κατηγορηματικά… με ένα τραγούδι. «Σας απαντώ με το τραγούδι Δεν παντρεύομαι του Νίκου Καρβέλα, αλλά με τη φωνή της Λίτσας Διαμάντη» είχε δηλώσει το καλοκαίρι του 2019 η Αννίτα Πάνια.

