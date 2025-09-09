Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»

Η Αννίτα Πάνια, μέσα από τη ραδιοφωνική της εκπομπή στον alpharadio989, ευχήθηκε στον Νίκο Καρβέλα, για τα γενέθλιά του!

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης είχε γενέθλια τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

«Το αγόρι μου, αυτό το θαυμαστό, το ταλαντούχο, το αγόρι που δεν μεγαλώνει ποτέ σε ηλικία. Μεγαλώνει μόνο σε μυαλό. Δυστυχώς για όλους εμάς που είμαστε δίπλα του και είναι ο Νίκος Καρβέλας παιδιά», ανέφερε η Αννίτα Πάνια, με την Άννα Βίσση να κάνει τηλεφωνική παρέμβαση στέλνοντας τις ευχές της. 

«Πάλι η Βίσση εμφανίζεται. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον πρώην σύζυγό μου και εμφανίζεται πάλι αυτή. Κοπέλα μου, μπορείς να μας αφήνεις μόνους μας κάποια στιγμή;», απάντησε η Αννίτα Πάνια.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στη γραμμή ακούστηκε ο Νίκος Καρβέλας: «Συγγνώμη που μιλάω και εγώ..»

«Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου μοναδικό, δυνατό. Αγαπημένε μου άνδρα, εσύ! Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να χαίρεσαι τη Σοφία σου», κατέληξε η Αννίτα Πάνια για τα γενέθλια του Νίκου Καρβέλα.

Η Αννίτα Πάνια έκανε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά μακριά από την τηλεόραση. Η παρουσιάστρια, που την περσινή σεζόν είδαμε στο Open με την εκπομπή Next Please, επιστρέφει δυναμικά, αλλά μέσα από διαφορετική συχνότητα.

Συγκεκριμένα, ανέλαβε καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στον Alpha 98,9, στη ζώνη 22:00-00:00, δίνοντας ραντεβού με τους ακροατές της σε μια πιο προσωπική και ατμοσφαιρική ώρα. 

ΑΝΝΙΤΑ ΠΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ALPHA RADIO
ALPHA RADIO 989
