Νίκα: Ο μικρός Βασίλης μεγάλωσε! Η νέα φωτογραφία που έλιωσε το Instagram

Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει στο έπακρο τον ρόλο της μητέρας και δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον μικρό Βασίλη. Από τότε που ήρθε στη ζωή της ο γιος της, τον οποίο απέκτησε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, η ζωή της έχει γεμίσει χαμόγελα και τρυφερότητα.

Στη νέα φωτογραφία που δημοσίευσε σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ο μικρός Βασίλης φαίνεται να παίζει χαρούμενος μέσα σε μια πισίνα με μπάλες σε αποχρώσεις του λευκού και του χρυσού. Το στιγμιότυπο αποπνέει γαλήνη και οικογενειακή ζεστασιά, με το παιδί να δείχνει απορροφημένο στο παιχνίδι του.

Το καλοκαίρι που πέρασε, το ζευγάρι βάπτισε τον γιο του στη Μύκονο, σε μια ιδιωτική τελετή, μετά τον γάμο τους στην Αθήνα. Παρά τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν πρόσφατα, η οικογένεια δείχνει να έχει βρει ξανά τις ισορροπίες της και να χαίρεται κάθε στιγμή μαζί.

Σύμφωνα με τη Real Life, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σύντομα στη Νέα Υόρκη, όπου ο γνωστός τραγουδιστής θα εμφανιστεί στο Barclays Center στις 22 Νοεμβρίου, την ημέρα που ο μικρός Βασίλης θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.