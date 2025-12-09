Φάρμα: Δοκμασία-θρίλερ - Ο Τροχός... γυρίζει για την τελική τετράδα!

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 8/12) η μονομαχία στον Αχυρώνα ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της Κωνσταντίνας Φυλακτάκη. Ο Ανδρέας Γαλάτης κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-1, να εξασφαλίσει την παραμονή του, αλλά και να αποδείξει, σε όσους τον αμφισβήτησαν, ότι δίκαια βρίσκεται στο παιχνίδι και στην τελική τετράδα. Όλοι αποχαιρέτησαν την Κωνσταντίνα σε πολύ ευχάριστο κλίμα, με εκείνη να δηλώνει ότι φεύγει γεμάτη από την εμπειρία της στη Φάρμα.

Απόψε, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, η Ζωή Τράπαλη πλένει πιάτα τριών ημερών και μοιράζεται με τους συμπαίκτες της τα περίεργα όνειρα, που βλέπει. Τα γέλια και οι πλάκες δίνουν και παίρνουν για την τελική τετράδα της Φάρμας, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες πολλά λέγονται. Ο καιρός πέρασε, ο μεγάλος τελικός πλησιάζει και όλοι σκέφτονται τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν για να καταφέρουν να φτάσουν στο τέλος αυτής της συγκλονιστικής διαδρομής.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες σε ακόμα μία Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας. Εκεί, καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τον «τροχό…της φρίκης». Αυτός που θα πέσει πρώτος από τον τροχό θα είναι αυτόματα και ο πρώτος μονομάχος, ενώ ο νικητής της ασυλίας θα επιλέξει τον αντίπαλό του.

Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δοκιμασία Αποχώρησης, ένα βήμα πριν τον ημιτελικό; Ποιος θα είναι αυτός ή αυτή, που θα αποχωρήσει οριστικά από τη Φάρμα;

Η τελική τετράδα της Φάρμας!

