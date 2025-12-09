Φάρμα: Δοκμασία-θρίλερ - Ο Τροχός... γυρίζει για την τελική τετράδα!

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό είναι γεγονός απόψε στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 16:48 Μάθε τι είναι η ΑΙ σε δύο λεπτά - Δες το βίντεο
09.12.25 , 16:47 Κωνσταντίνα: «Τώρα μου λείπει η συντροφικότητα και όχι ο έρωτας»
09.12.25 , 16:47 ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS
09.12.25 , 16:36 Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου»
09.12.25 , 16:33 Tι να βάλεις για να είσαι και στιλάτη και ζεστή
09.12.25 , 16:32 Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω σοκολάτα-Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα»
09.12.25 , 16:20 Φάρμα: Δοκμασία-θρίλερ - Ο Τροχός... γυρίζει για την τελική τετράδα!
09.12.25 , 16:07 Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
09.12.25 , 15:58 Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
09.12.25 , 15:57 Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
09.12.25 , 15:47 Δίκη Βαλυράκη: Νέα Στοιχεία Από Την Κατάθεση Βασικού Μάρτυρα
09.12.25 , 15:42 Κρήτη: Αγρότες καταγγέλλουν επίθεση από αστυνομικούς με πλαστικές σφαίρες
09.12.25 , 15:39 Πού μπορείτε να βρείτε μεταχειρισμένο με πέντε χρόνια εγγύηση
09.12.25 , 15:20 Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
09.12.25 , 15:10 Κωνσταντίνα Φυλακτάτη: Viral τα βίντεο της αγρότισσας στο TikTok
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου
Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω σοκολάτα-Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»
Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του 34ου επεισοδίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 8/12) η μονομαχία στον Αχυρώνα ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της Κωνσταντίνας Φυλακτάκη. Ο Ανδρέας Γαλάτης κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-1, να εξασφαλίσει την παραμονή του, αλλά και να αποδείξει, σε όσους τον αμφισβήτησαν, ότι δίκαια βρίσκεται στο παιχνίδι και στην τελική τετράδα. Όλοι αποχαιρέτησαν την Κωνσταντίνα σε πολύ ευχάριστο κλίμα, με εκείνη να δηλώνει ότι φεύγει γεμάτη από την εμπειρία της στη Φάρμα. 

Φάρμα: Δοκμασία-θρίλερ - Ο Τροχός... γυρίζει για την τελική τετράδα!

Απόψε, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, η Ζωή Τράπαλη πλένει πιάτα τριών ημερών και μοιράζεται με τους συμπαίκτες της τα περίεργα όνειρα, που βλέπει. Τα γέλια και οι πλάκες δίνουν και παίρνουν για την τελική τετράδα της Φάρμας, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες πολλά λέγονται. Ο καιρός πέρασε, ο μεγάλος τελικός πλησιάζει και όλοι σκέφτονται τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν για να καταφέρουν να φτάσουν στο τέλος αυτής της συγκλονιστικής διαδρομής.

Η Κωνσταντίνα αποχώρησε τη Φάρμα και πήγε στα μπλόκα των αγροτών

Φάρμα: Δοκμασία-θρίλερ - Ο Τροχός... γυρίζει για την τελική τετράδα!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες σε ακόμα μία Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας. Εκεί, καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τον «τροχό…της φρίκης». Αυτός που θα πέσει πρώτος από τον τροχό θα είναι αυτόματα και ο πρώτος μονομάχος, ενώ ο νικητής της ασυλίας θα επιλέξει τον αντίπαλό του. 

Κωνσταντίνα Φυλακτάτη: Viral τα βίντεο της αγρότισσας στο TikTok

Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δοκιμασία Αποχώρησης, ένα βήμα πριν τον ημιτελικό; Ποιος θα είναι αυτός ή αυτή, που θα αποχωρήσει οριστικά από τη Φάρμα;

Η τελική τετράδα της Φάρμας!

Η τελική τετράδα της Φάρμας!

ΦΑΡΜΑ 2025  Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό! Κάθε επεισόδιο και μία αποχώρηση!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ TRAILER
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top