«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο RADIO CITY

Πρωταγωνιστούν Βίκυ Σταυροπούλου και Κώστας Κόκλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 10:15 Γιώργος Πανουσόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος σκηνοθέτης
10.03.26 , 10:11 Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
10.03.26 , 10:10 Καβάλα: 13χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο – Δίνει μάχη για τη ζωή της
10.03.26 , 09:54 «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο RADIO CITY
10.03.26 , 09:52 Voucher για σούπερ μάρκετ: Τι είναι και ποιοι το δικαιούνται
10.03.26 , 09:51 Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
10.03.26 , 09:40 Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως
10.03.26 , 09:35 Γιώργος Καράβας: Οικογενειακώς στο Ντουμπάι λίγο πριν τον πόλεμο
10.03.26 , 09:33 Τραμπ: Νέες απειλές αν σταματήσει η ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ
10.03.26 , 09:32 Η BMW και ο ρομποτικός σκύλος SpOTTO
10.03.26 , 09:23 Δημήτρης Φραγκιόγλου: Η αναγνωρισιμότητα, οι ρόλοι και ο «Χλαπάτσας»
10.03.26 , 09:09 Aυτή είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού
10.03.26 , 09:06 Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
10.03.26 , 09:03 Μελίνα Μερκούρη: Οι έρωτες και οι δύο απόπειρες αυτοκτονίας
10.03.26 , 08:58 Kαιρός: «Καταρρέει το ατμοσφαιρικό βουνό. Έρχονται βροχές»
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» Στο Θέατρο RADIO CITY
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ ΖΑΜΠΕΤΑ» έρχεται με πολύ κέφι, στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Radio City από την Τρίτη 28 Απριλίου με την Βίκυ Σταυροπούλου, τον Κώστα Κόκλα, την Δανάη Μπάρκα, την Χριστίνα Τσάφου, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τον Αντώνη Κρόμπα, και τον Θοδωρή Αθερίδη!

«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο RADIO CITY

Η παράσταση παρακολουθεί τα γεγονότα της προσωπικής ζωής του μεγάλου μας συνθέτη, Γιώργου Ζαμπέτα, μαζί με ένα πλήθος τραγουδιών του, που όλοι αγαπήσαμε.

Ο Πέτρος Ζούλιας γράφει ένα κείμενο γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση, προσπαθώντας να αναδείξει τη μοναδική προσωπικότητα του μεγάλου Έλληνα “μάγκα” καλλιτέχνη. Αντλεί τις πληροφορίες, που ζωντανεύουν στη σκηνή, από το αποκαλυπτικό βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα με τίτλο “Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω”.

Στη παράσταση αξιοποιούνται μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα από σπαρταριστές αφηγήσεις του ίδιου του συνθέτη, με τη φωνή του. Προβάλλονται αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες, που έντυσε με τη μουσική του και τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έδωσε. Έτσι, με ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο τρόπο, ο λαϊκός συνθέτης, χωρίς να ενσαρκώνεται από κάποιο ηθοποιό, είναι παρών, σχολιάζοντας, επεμβαίνοντας και αποκαλύπτοντας τις αλήθειες και τις απόψεις του για τα τεκταινόμενα στην παράσταση. Μια παράσταση που έχει στηθεί σαν μια μεγάλη λαϊκή γιορτή.

«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο RADIO CITY

Η παράσταση, κι από τίτλο ακόμα, υπόσχεται να υπηρετήσει πιστά και να ταυτιστεί πλήρως με την μοναδική προσωπικότητα του μεγάλου λαϊκού δημιουργού. Θέλει να είναι η ζωντανή αντανάκλαση της ταυτότητάς του. Θέλει να γίνει η ίδια η παράσταση ο Ζαμπέτας και όχι ένα ακόμα αφιέρωμα σε αυτόν. Προσπαθεί διαρκώς να συναντηθεί με το πνεύμα, τη γλώσσα και την ψυχή του συνθέτη και να την εκφράσει μέσα από την μαγική τέχνη του θεάτρου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις- Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη


ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, ο Αντώνης Κρόμπας, και ο Θοδωρής Αθερίδης.


ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Αντώνης Βαρθαλίτης

Ραφαήλ Κριτούλης

Πάνος Παταγιάννης

Μαρίνα Σαμάρκου

Μαριάννα Τουντασάκη

Φαίη Φραγκαλιώτη

Ιάσονας Χρόνης

Συμμετέχουν: Ηλιάνα Υφαντή - Νίκη Παπαβασιλείου


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

RADIO CITY : Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Θεσσαλονίκη 546 40

Τηλέφωνο: 231 325 4500

Ημέρες Παραστάσεων: από 28/5 εως και 10/5

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
RADIO CITY
 |
«ΜΑΛΙΣΤΑ, ΚΥΡΙΕ ΖΑΜΠΕΤΑ»
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top