Voucher για σούπερ μάρκετ: Τι είναι και ποιοι το δικαιούνται

Ένα νέο σύστημα παροχής επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers τίθεται σε εφαρμογή, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Με το νέο μοντέλο επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας για όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα η διανομή γινόταν με διαφορετικούς τρόπους από περιοχή σε περιοχή, γεγονός που συχνά δημιουργούσε καθυστερήσεις και γραφειοκρατία.

Τι είναι τα vouchers για σούπερ μάρκετ - Ποιοι οι δικαιούχοι

Τα vouchers θα δίνονται στους δικαιούχους σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Με αυτά οι πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης από καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα σημεία πώλησης τροφίμων.

Σε αντίθεση με το παλιό σύστημα, όπου δίνονταν έτοιμα πακέτα τροφίμων, οι δικαιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τι χρειάζονται, πότε θα το αγοράσουν και από ποιο κατάστημα.

Σύμφωνα με τα υπουργεία, τα ποσά της ενίσχυσης θα δοθούν και αναδρομικά για το διάστημα μετάβασης στο νέο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά θα λάβουν συγκεντρωμένα τα χρήματα που αντιστοιχούν στην περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση».

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς όσοι λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή θα εντάσσονται αυτόματα στο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι μπορούν να ενταχθούν και άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας, εφόσον πιστοποιηθεί η ανάγκη τους από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.