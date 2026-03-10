Τραμπ: Νέες απειλές αν σταματήσει η ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ισραήλ να σφυροκοπούν τόσο το Ιράν, όσο και δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη απάντησε με ομοβροντία πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ, αλλά και των χωρών του Κόλπου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις δηλώσεις ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, απειλεί με σκληρότερα χτυπήματα, αν σταματήσει η ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 03:00 π.μ. ώρα Ελλάδος, προειδοποιούσε πως οποιαδήποτε ενέργεια διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φόρες ισχυρότερα από όσα έχουν γίνει έως τώρα.

Στο ίδιο ύφος πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν.

«Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι ελπίζει και προσεύχεται να μη χρειαστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Φρουροί της Επανάστασης: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» απάντησαν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου».

The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

«Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ.

Αραγτσί: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τις επιθέσεις για όσο χρειαστεί»

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν υπάρχει περιθώριο για διπλωματία. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα του μπορεί να συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις για όσο χρειαστεί.

#BREAKING Iran’s FM Abbas Araghchi told PBS News that talking or negotiating with the US is no longer on the agenda.



He says that despite making progress during previous rounds of negotiations, the US still chose to attack Iran. pic.twitter.com/mQx6E8reSi — The Globe & News (@TheGlobeNewt) March 10, 2026

«Τα πυρά συνεχίζονται και είμαστε καλά προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε να τις επιθέσεις με πυραύλους για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS News.

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως η Τεχεράνη δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε μια πολύ πικρή εμπειρία συνομιλιών με Αμερικανούς», είπε, σημειώνοντας ότι και οι δύο επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, τον Ιούνιο και τώρα, ήρθαν μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. «Οι συνομιλίες δεν είναι πλέον στην ατζέντα μας», υποστήριξε.

Ισχυρίζεται ότι ΗΠΑ και Ισραήλ «απέτυχαν να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν τις πρώτες ημέρες του πολέμου και τώρα είναι άνευ στόχου».

Με τη σειρά του, ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για διπλωματία με τις ΗΠΑ και ότι ο ιρανικός στρατός είναι έτοιμος για έναν μακρύ πόλεμο.

Μέση Ανατολή: H ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

«Ισραηλινές επιθέσεις χτύπησαν πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη», μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο πηγές που αναφέρουν ότι χθες το βράδυ υπήρξαν ισραηλινά πλήγματα σε πυρηνικά εργαστήρια στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη.

צה"ל השלים גל תקיפות נוסף נגד נכסי אגודת "אלקרצ' אלחסן" של את ארגון הטרור חיזבאללה: כ-30 נכסים של האגודה הותקפו בשבוע האחרון



מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו אתמול סדרת תקיפות נוספת נגד נכסים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ׳ אלחסן", ששימשו למימון הפעילות של ארגון הטרור… pic.twitter.com/N4P1RQXnQV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 10, 2026

Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ιράν.

Μέση Ανατολή: Βόμβα διασποράς έσκασε στο κέντρο του Τελ Αβίβ

Από την άλλη οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως βόμβα διασποράς έπεσε στο κέντρο του Τελ Αβίβ.

Χαρακτήρισαν την επίθεση «τυφλό χτύπημα» μιας και δεν υπήρχε κοντά κάποια στρατιωτική βάση ή κάποιος στόχος.

Μέση Ανατολή: Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό καλεί τους πολίτες να «μείνουν στα σπίτια τους».

There is no higher priority than the safety and security of American citizens for President Trump, Secretary of State Rubio, and the entire Department of State.



We are working on additional options to assist Americans to depart the Middle East. Please continue to check your… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) March 9, 2026

Μέση Ανατολή: Νέα επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν νέα επίθεση από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους του Ιράν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones προερχόμενων από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Μέση Ανατολή: 29χρονη νεκρή σε πλήγμα του Ιράν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα.

Η νέα επιδρομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοινώθηκε έπειτα από εκείνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα με drone, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, στη Σίτρα —νότια από την πρωτεύουσα— καθώς και ιρανικό πλήγμα εναντίον μονάδας αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν.

Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον της συριακής επικράτειας

Τέλος οι de facto αρχές της Συρίας κατήγγειλαν ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της συριακής επικράτειας.

«Οβίδες του πυροβολικού βληθείσες από το λιβανικό έδαφος κατέπεσαν στη συριακή επικράτεια κοντά στην πόλη Σεργάγια, δυτικά της Δαμασκού. Οι παραστρατιωτικοί της Χεζμπολάχ έριξαν αυτές της οβίδες εναντίον θέσεων του συριακού αραβικού στρατού κοντά στη Σεργάγια», ανέφερε το γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Διαπιστώσαμε την άφιξη ενισχύσεων της Χεζμπολάχ στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και παρακολουθούμε και αποτιμούμε την κατάσταση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τον λιβανικό στρατό και μελετάμε τις προσήκουσες επιλογές για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ο συριακός αραβικός στρατός δεν θα ανεχθεί καμιά επίθεση εναντίον της Συρίας», πρόσθεσε.