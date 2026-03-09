Τραμπ: Δώστε άσυλο στην εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν

Κάλεσε την Αυστραλία να μην επιτρέψει την επιστροφή στην Τεχεράνη

Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Images/Mark Schiefelbein, βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Αυστραλία να δώσει άσυλο στην εθνική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν.
  • Η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους επιστρέφοντας στο Ιράν, όπου τα μέλη της θεωρούνται 'προδότες πολέμου'.
  • Η εμφάνιση της ομάδας συνέπεσε με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
  • Η FIFPRO εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών μετά την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο.
  • Η αυστραλιανή κυβέρνηση δεν μπορεί να εξετάσει ατομικές αιτήσεις ασύλου για λόγους απορρήτου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Αυστραλία «κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» επιτρέποντας την επιστροφή της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν στην πατρίδα της και κάλεσε τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας να δώσει άσυλο στα μέλη της ομάδας.

Εικόνες από την υποδοχή των σορών των έξι Αμερικανών εφέδρων από τον Τραμπ

Η εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν στο Ασιατικό Κύπελλο που διοργανώνεται από την Αυστραλία ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα αποκλείστηκε την Κυριακή, αφού έχασε με 2-0 από τις Φιλιππίνες.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα τα μέλη της θα σκοτωθούν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι ΗΠΑ θα τις πάρουν μαζί τους αν δεν το κάνετε». Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της ομάδας, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «προδότες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό της ύμνο πριν από έναν αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορυφή της ατιμίας».

Τραμπ: «Το Ιράν έχασε τα πάντα. Χάσιμο χρόνου μια χερσαία εισβολή»

Στη συνέχεια, η ομάδα τραγούδησε τον ύμνο και απηύθυνε χαιρετισμό πριν από τον δεύτερο αγώνα της εναντίον της Αυστραλίας, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί να το κάνουν αυτό από κυβερνητικούς φρουρούς.

Όταν ο Ματ Θίστλγουεϊτ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, ρωτήθηκε για το αν η Αυστραλία θα χορηγούσε άσυλο στις παίκτριες, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί «να εξετάσει ατομικές περιστάσεις για λόγους απορρήτου».
 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΡΑΝ
 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΑΣΥΛΟ
