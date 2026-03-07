Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν

Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για ένα «νέο σκληρό χτύπημα» εντός της ημέρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Το Ιράν, το οποίο δέχεται πολύ σκληρά πλήγματα, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους χτυπήσει ξανά. Αυτή η υπόσχεση έγινε μόνο λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επιδίωκαν να καταλάβουν και να κυριαρχήσουν στη Μέση Ανατολή».

«Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, μετά από χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Μου είπαν: “Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ”. Τους απάντησα: “Παρακαλώ!”» σημείωσε.

«Το Ιράν δεν είναι πλέον ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, αλλά αντίθετα “ο ηττημένος της Μέσης Ανατολής” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή – πιο πιθανό – να καταρρεύσει πλήρως» τόνισε.

«Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα!» σημείωσε και συμπλήρωσε πως ακόμα και άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν ήταν στόχοι πλέον βρίσκονται υπό σοβαρή εξέταση «για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είχε δηλώσει πως το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες.

Παράλληλα όμως, χαρακτήρισε την απαίτηση των ΗΠΑ για «παράδοση άνευ όρων» ως «ένα όνειρο που πρέπει να πάρουν στον τάφο τους».

Τραμπ: «Κάναμε χάρη στον κόσμο που ξεκινήσαμε τον πόλεμο κατά του Ιράν»

Σε δηλώσεις του στη Σύνοδο «Shield of the Americas» στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε για τον πόλεμο με το Ιράν, ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν «εξαιρετικά».

«Είναι εκπληκτικό», είπε, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 42 πλοία του ιρανικού ναυτικού μέσα σε τρεις ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε, εξάλλου, ότι, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος της εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν «μέχρι στιγμής είναι 15».

Μάλιστα σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.