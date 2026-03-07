Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς

Τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Star για τις πολεμικές εξελίξεις

07.03.26 , 15:16 Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη και το Ισφαχάν δέχονται μαζικούς βομβαρδισμούς.
  • Το Ιράν αντεπίθεσε με αεροπορικές επιθέσεις, στοχεύοντας το Ισραήλ, το Ντουμπάι και το Ιράκ.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί, ζητώντας συγγνώμη για τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες.
  • Το Ισραήλ επιτέθηκε σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, όπως το αεροδρόμιο Μέχραμπαντ.
  • Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επίθεσης του Ιράν, με εκατοντάδες εγκλωβισμένα άτομα.

Στην όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή η Τεχεράνη και το Ισφαχάν βομβαρδίζονται  ανηλεώς. 

Ο βομβαρδισμός του αεροδρομίου της Τεχεράνης

Νέο μπαράζ βομβαρδισμών της Τεχεράνης από το Ισραήλ

Με μαζική επίθεση που εξαπέλυσε από αέρος αντέδρασε το Ιράν, Ισραήλ, Ντουμπάι και Ιρακ μπήκαν στο στόχαστρο. 

Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!

Την ίδια ώρα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δε θα παραδοθεί σε Αμερική και Ισραήλ, απαντώντας στον Τραμπ. Παράλληλα όμως ζήτησε συγγνώμη για τα χτυπήματα στις γειτονικές χώρες. 

Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!

Οι απεσταλμένοι του Star στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο,  Άρης Λάμπος και   Κατερίνα Ρίστα μετέδωσα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων τις τελευταίες εξελίξεις. 

Ανάμεσα σε αυτές το ύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, όπως στο αεροδρόμιο Μέχραμπαντ. Όπως ανέφεραν πρακτορεία ειδήσεων ακούσθηκαν πολλές εκρήξεις     

Και στο Ντουμπάι όμως  το αεροδρόμιο ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επίθεσης του Ιράν με εκατοντάδες εγκλωβισμένους ανάμεσα τους και Έλληνες. Η επίθεση προκάλεσε χάος αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.       
 

