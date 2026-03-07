Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς

Στην όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή η Τεχεράνη και το Ισφαχάν βομβαρδίζονται ανηλεώς.

Με μαζική επίθεση που εξαπέλυσε από αέρος αντέδρασε το Ιράν, Ισραήλ, Ντουμπάι και Ιρακ μπήκαν στο στόχαστρο.

Την ίδια ώρα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δε θα παραδοθεί σε Αμερική και Ισραήλ, απαντώντας στον Τραμπ. Παράλληλα όμως ζήτησε συγγνώμη για τα χτυπήματα στις γειτονικές χώρες.

Οι απεσταλμένοι του Star στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο, Άρης Λάμπος και Κατερίνα Ρίστα μετέδωσα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων τις τελευταίες εξελίξεις.

Ανάμεσα σε αυτές το ύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, όπως στο αεροδρόμιο Μέχραμπαντ. Όπως ανέφεραν πρακτορεία ειδήσεων ακούσθηκαν πολλές εκρήξεις

Και στο Ντουμπάι όμως το αεροδρόμιο ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επίθεσης του Ιράν με εκατοντάδες εγκλωβισμένους ανάμεσα τους και Έλληνες. Η επίθεση προκάλεσε χάος αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

