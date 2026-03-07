ΗΑΕ: Η επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Αποκαθίσταται μερικώς η λειτουργία του αεροδρομίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 13:52 Ford: Η ένδοξη ιστορία στην F1
07.03.26 , 13:42 Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας
07.03.26 , 13:38 Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας
07.03.26 , 13:22 Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»
07.03.26 , 12:41 ΕΝΦΙΑ 2026: Σε 72 ώρες τα «ραβασάκια» για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
07.03.26 , 12:28 Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
07.03.26 , 12:27 ΗΑΕ: Η επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
07.03.26 , 11:41 Σύρος: Κάηκαν τρία σκάφη από μεγάλη φωτιά στο λιμάνι
07.03.26 , 11:41 Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
07.03.26 , 11:27 Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
07.03.26 , 10:50 Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
07.03.26 , 10:30 Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
07.03.26 , 10:23 Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!
07.03.26 , 09:59 Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
07.03.26 , 09:23 BMW iX3 50 xDrive: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα -Τιμή
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
Πώς θα διαμορφωθεί o καιρός τις επόμενες δύο εβδομάδες;
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ, φωτογραφία βίντεο CCTV/AP Images
Βίντεο με την εκκένωση έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου του Ντουμπάι την ώρα της επίθεσης (CCTV/AP)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι λόγω επίθεσης από το Ιράν.
  • Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές του, με κάποιες πτήσεις να αποκαθίστανται αργότερα.
  • Η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.
  • Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μικρό περιστατικό με πτώση θραυσμάτων, χωρίς τραυματισμούς.
  • Η Emirates ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων από και προς το Ντουμπάι, αλλά αποκαθιστά τις δραστηριότητές της.

Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα νωρίς σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση από το Ιράν και τον ίδιο τον αερολιμένα να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!

Σε βίντεο του Al Jazeera στο X διακρίνεται η επίθεση σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου του Ντουμπάι.      

Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!

Να σημειωθεί ότι λόγω της επίθεσης με drone δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι, η οποία επαναπρογραμματίζεται και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της μέρας.      

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκανε γνωστό ότι: «Αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και το Dubaï World Central - Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

 

«Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο εκτός κι εάν η αεροπορική σας εταιρία έχει επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την πτήση σας, διότι τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB)».

Tο αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι το πλέον πολυσύχναστο παγκοσμίως για τη διεθνή επιβατική κίνηση. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό.

 

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ μικρό περιστατικό λόγω της πτώσης θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Η αεροπορική εταιρία Emirates, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στη Μέση Ανατολή, είχε επίσης ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα αναστολή των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι αποκαθίστανται οι δραστηριότητές της στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top