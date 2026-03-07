ΗΑΕ: Η επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Βίντεο με την εκκένωση έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου του Ντουμπάι την ώρα της επίθεσης (CCTV/AP)

Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα νωρίς σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση από το Ιράν και τον ίδιο τον αερολιμένα να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

Σε βίντεο του Al Jazeera στο X διακρίνεται η επίθεση σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου του Ντουμπάι.

Watch the moment a drone struck Dubai International Airport’s runway, forcing the suspension of all flights on Saturday. pic.twitter.com/uU2msQeSX1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 7, 2026

Να σημειωθεί ότι λόγω της επίθεσης με drone δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι, η οποία επαναπρογραμματίζεται και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της μέρας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκανε γνωστό ότι: «Αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και το Dubaï World Central - Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

Emirates resumes operations



Emirates will resume operations. Passengers who have confirmed bookings for this afternoon’s flights may proceed to the airport. This includes customers transiting in Dubai, if their connecting flight is also operating.



Customers can check the flight… pic.twitter.com/kSlcEGKCCz — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

«Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο εκτός κι εάν η αεροπορική σας εταιρία έχει επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την πτήση σας, διότι τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB)».

Tο αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι το πλέον πολυσύχναστο παγκοσμίως για τη διεθνή επιβατική κίνηση. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό.

⚡️ Explosions in Dubai 🇦🇪:



Preliminary reports: an Iranian drone 🇮🇷 🛸 crashed on the grounds of Dubai International Airport ✈️.



Strong smoke 🚬 is visible on site. Debris fell on the street near Terminal 2 🏢.



Flights are not canceled ✈️, but landing is temporarily suspended… pic.twitter.com/SI5afa3WRN — RusWar (@ruswar) March 7, 2026

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ μικρό περιστατικό λόγω της πτώσης θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Η αεροπορική εταιρία Emirates, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στη Μέση Ανατολή, είχε επίσης ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα αναστολή των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι αποκαθίστανται οι δραστηριότητές της στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

