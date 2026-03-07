Σύρος: Κάηκαν τρία σκάφη από μεγάλη φωτιά στο λιμάνι

Ξέσπασε στις 5:30 τα ξημερώματα σε ιδιωτικό τουριστικό σκάφος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 13:52 Ford: Η ένδοξη ιστορία στην F1
07.03.26 , 13:42 Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας
07.03.26 , 13:38 Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας
07.03.26 , 13:22 Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»
07.03.26 , 12:41 ΕΝΦΙΑ 2026: Σε 72 ώρες τα «ραβασάκια» για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
07.03.26 , 12:28 Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
07.03.26 , 12:27 ΗΑΕ: Η επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
07.03.26 , 11:41 Σύρος: Κάηκαν τρία σκάφη από μεγάλη φωτιά στο λιμάνι
07.03.26 , 11:41 Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
07.03.26 , 11:27 Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
07.03.26 , 10:50 Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
07.03.26 , 10:30 Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
07.03.26 , 10:23 Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!
07.03.26 , 09:59 Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
07.03.26 , 09:23 BMW iX3 50 xDrive: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα -Τιμή
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
Πώς θα διαμορφωθεί o καιρός τις επόμενες δύο εβδομάδες;
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Cyclades24.gr
Φωτιά Σύρος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο λιμάνι της Σύρου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σκάφη.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου, επεκτεινόμενη από ιδιωτικό τουριστικό σκάφος σε γειτονικά.
  • Δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα τρίτο υπέστη σημαντικές ζημιές.
  • Η κατάσβεση ήταν δύσκολη λόγω του υλικού των σκαφών και της απειλής επέκτασης της φωτιάς.
  • Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού ταρσανά της Σύρου, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου,

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cyclades24, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα σε ιδιωτικό τουριστικό σκάφος και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε γειτονικά σκάφη, τα οποία ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Από τη φωτιά, δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

 

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα σκάφη ήταν πολυεστερικά και υπήρχε αυξημένος κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί και σε άλλα που βρίσκονταν στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.

Στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συμμετείχαν επίσης εθελοντές και πολίτες, ενώ πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει την Ερμούπολη.

Σύρος: Η φωτιά στον ταρσανά

Σύρος: Η φωτιά στον ταρσανά (πηγή Cyclades24) 

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πρώτο σκάφος και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά.

Όπως αναφέρει  το Cyclades24  δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό περιστατικό στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς στις 10 Αυγούστου 2020 είχε ξεσπάσει και πάλι μεγάλη φωτιά, κατά την οποία είχε καεί θαλαμηγός.

Φως στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να δώσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΣΥΡΟΣ
 |
ΛΙΜΑΝΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top