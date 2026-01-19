LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου

«Δύσκολη συγκυρία λόγω Τραμπ»

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Στην εκπομπή LEADERS στις 19.01.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μάνος Παπάζογλου, αναλύει τις συνέπειες στον πλανήτη από την ηγεσία και τις διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Συζητά εάν επηρεάζονται τα συμφέροντα της Ευρώπης, πώς μπορεί το παράδειγμά του να επηρεάσει την πολιτική ζωή της Γηραιάς Ηπείρου και τι σηματοδοτεί η επιστροφή του στη διεθνή σκηνή.

Παράλληλα, ο κ. Παπάζογλου εξηγεί τι θα σήμαινε η εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου σε μία ελληνοτουρκική διένεξη, ποιο θα ήταν το αμερικανικό αποτύπωμα σε μια κρίση στο Αιγαίο και πώς θα επηρεάζονταν οι ισορροπίες Ελλάδας–Τουρκίας.
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου

Ο διευθυντής του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, αποκαλύπτει την αφοπλιστική ομολογία βουλευτή της αντιπολίτευσης στην τουρκική εθνοσυνέλευση για υποστήριξη του ISIS από το καθεστώς Ερντογάν, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων – και τα ερωτήματα που γεννά αυτό για την Ευρώπη και την ασφάλειά της.

