Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μακρύνεια μετά την άγρια δολοφονία του 50χρονου, που συγκλόνισε όλο το Αγρίνιο. Οι άλλοτε φίλοι κατέληξαν στο αιματοκύλισμα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ερωτική αντιζηλία. Πριν από λίγο ο 44χρονος πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα. Προσερχόμενος σε ερώτηση του Αλέξανδρου Γύγου και του Star αν μετάνιωσε για την πράξη του, απάντησε μονολεκτικά «ναι».

Ο δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο προσερχόμενος στον εισαγγελέα

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής οι δύο άνδρες ήταν αχώριστοι. Είχαν στενή φιλική σχέση και ο δράστης πολλές φορές βοηθούσε το θύμα στα κτήματά του. Όλα αυτά όμως άλλαξαν πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, όταν η σύζυγος του θύματος φέρεται να πήρε το παιδί τους και να πήγε να μείνει στις αδελφές της στην Πάτρα.

Τότε οι φήμες στο χωριό οργίαζαν ότι η γυναίκα είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον δράστη. Όμως πριν από οχτώ μήνες επέστρεψε στο σπίτι της και το ζευγάρι έδειχνε να είχε ξεπεράσει την όποια κρίση περνούσε.

Όμως η σχέση των δύο ανδρών είχε διαρραγεί πλήρως και το τραύμα στην οικογένεια του θύματος φαίνεται ότι δεν έκλεισε ποτέ.

Κάθε φορά που οι δύο άνδρες συναντιούνταν τυχαία η συνάντηση κατέληγε σε καβγά και απειλές που εκτόξευε ο ένας εναντίον του άλλου. Μάλιστα και οι δυο κουβαλούσαν πάντα μαζί τους τις κυνηγετικές τους καραμπίνες και όπως αποδείχθηκε οι απειλές έγιναν πράξη.

Αγρίνιο: Έφυγε από το χωρίο η σύζυγος του θύματος

Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό από τον φόβο των αντιποίνων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύζυγος του θύματος, συντετριμμένη και ανήμπορη να διαχειριστεί ό,τι συνέβη, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έφυγε από το χωριό με το παιδί της και να φιλοξενείται σε συγγενικό της πρόσωπο.

Ο δράστης ισχυρίστηκε προανακριτικά ότι το θύμα τον σημάδευε με την καραμπίνα του μέσα από το αυτοκίνητο κι εκείνος τον πρόλαβε και πυροβόλησε πρώτος για να γλιτώσει.

Οι αστυνομικές αρχές όμως είναι επιφυλακτικές απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς το αυτοκίνητο του θύματος έχει δεχθεί πυρά από πίσω και εν κινήσει.

Το αυτοκίνητο, όπως και τα όπλα των δύο ανδρών έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για λεπτομερή βαλλιστική εξέταση.