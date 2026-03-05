Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα

Στο στόχαστρο και πάλι ο Ν. Δένδιας για την αναφορά στην Κύπρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 23:42 MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό;
05.03.26 , 23:29 Συγκινεί η Κέλλυ Κελεκίδου: «Καλό παράδεισο»
05.03.26 , 22:42 Πόλεμος Μέση Ανατολή: Τα έκτακτα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης
05.03.26 , 22:36 Ελένη Τσολάκη: Χαλαρή βόλτα στην Κηφισιά με την 11 μηνών κόρη της
05.03.26 , 22:15 MasterChef: Λαχανοντολμάς αυγολέμονο - Συνταγή Νίκου Ρούσοσου
05.03.26 , 22:14 Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα
05.03.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
05.03.26 , 22:00 MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!
05.03.26 , 21:55 ΣΕΕΠΕ: Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε δομές ηλικιωμένων
05.03.26 , 21:50 Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για επίθεση 16χρονων με μαχαίρι σε 17χρονο
05.03.26 , 21:34 Τρύφωνας Σαμαράς: «Άγγελέ μου» - Η ανάρτηση για τη σκυλίτσα του
05.03.26 , 21:29 Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο
05.03.26 , 21:10 MasterChef: Τρελοί πανηγυρισμοί - Ποια μπριγάδα κέρδισε!
05.03.26 , 21:03 VW T-Roc: Οι σοβαροί λόγοι για να αγοράσετε το νέο μοντέλο
05.03.26 , 20:56 Ιράν: «Πλήξαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Αβραάμ Λίνκολν"»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αποστολή πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, που μιλά για νέα τετελεσμένα.
  • Η Αθήνα δηλώνει ότι η αμυντική της διάταξη είναι αδιαπραγμάτευτη, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης.
  • Η Τουρκία αντέτεινε ότι μπορεί να προστατεύσει τα κατεχόμενα στην Κύπρο χωρίς ξένη βοήθεια.
  • Η Ελλάδα έχει πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων στην περιοχή, με τη βοήθεια ΝΑΤΟ και ΗΠΑ.
  • Τα ελληνικά F-16 και φρεγάτες εκτελούν αποστολές σε συνεργασία με συμμάχους.

Εκνευρισμό προκαλεί στην Άγκυρα η αποστολή των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο και των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων, ενώ η Αθήνα απαντά ότι η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη.    

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα

Οι πύραυλοι, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά για το Star η Κατερίνα Ρίστα, έχουν αναπτυχθεί πλήρως στο νησί των Δωδεκανήσων. 

Η μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο

Η μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο 

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και μιλά για προσπάθεια τετελεσμένων. Σήμερα προχώρησε και σε 8 παραβιάσεις, οι δύο από μαχητικά F-16. 

Patriot στην Κάρπαθο: Για προσπάθεια τετελεσμένων κάνει λόγο η Τουρκία 

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός» αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ.    

«Η διάταξη των αμυντικών δυνάμεων της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατικοποιημένων νησιών είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί  επανειλημμένως. 

Εκνευρισμός για Κύπρο και Ν. Δένδια 

Εκνευρισμό προκάλεσε στην Άγκυρα και η αποστολή ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο για την προστασία ολόκληρου του νησιού. Οι Τούρκοι είπαν ότι μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν τα κατεχόμενα και δεν χρειάζονται τη βοήθεια κανενός. 

Τουρκία: Εκνευρισμός και για τις φρεγάτες στην Κύπρο

Τουρκία: Εκνευρισμός και για τις φρεγάτες στην Κύπρο

«Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, να υπερασπίσει το έδαφός της, να υπερασπίσει τους πολίτες της» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, με τους Τούρκους να τον θέτουν και πάλι στο στόχαστρο, έστω και χωρίς ονομαστική αναφορά. 

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Έχουμε λάβει τα μέτρα μας

Πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων κοντά στην Κύπρο έχει η Ελλάδα 

Πλήρη εικόνα για ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου έχει η Αθήνα, με τη βοήθεια των νατοϊκών συμμάχων της και της αμερικανικής αρμάδας που πλέει κοντά στην Κύπρο. Ενημερώνεται άμεσα για κάθε ύποπτο ίχνος, δηλαδή αεροσκάφος, πύραυλο, ή ντρόουν που φεύγει από Ιράν, ή Λίβανο. 

Κάθε απειλή που πλησιάζει, για παράδειγμα στην Κύπρο, γίνεται αντιληπτή σε δευτερόλεπτα από τα νατοϊκά και αμερικανικά ραντάρ και σε ελάχιστο χρόνο δίνονται οι διαταγές για την αντιμετώπισή της. Τα τέσσερα ελληνικά F-16 στην Πάφο και οι δύο φρεγάτες μας «ΚΙΜΩΝ»  και «ΨΑΡΑ»  εκτελούν τις αποστολές τους σε συνεννόηση και άμεσο συντονισμό με τους συμμάχους μας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
PATRIOT
 |
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΕΛΛΗΝΟΥΤΟΥΡΚΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top