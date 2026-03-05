Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα

Εκνευρισμό προκαλεί στην Άγκυρα η αποστολή των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο και των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων, ενώ η Αθήνα απαντά ότι η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Οι πύραυλοι, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά για το Star η Κατερίνα Ρίστα, έχουν αναπτυχθεί πλήρως στο νησί των Δωδεκανήσων.

Η μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και μιλά για προσπάθεια τετελεσμένων. Σήμερα προχώρησε και σε 8 παραβιάσεις, οι δύο από μαχητικά F-16.

Patriot στην Κάρπαθο: Για προσπάθεια τετελεσμένων κάνει λόγο η Τουρκία

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός» αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ.

«Η διάταξη των αμυντικών δυνάμεων της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατικοποιημένων νησιών είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως.

Εκνευρισμός για Κύπρο και Ν. Δένδια

Εκνευρισμό προκάλεσε στην Άγκυρα και η αποστολή ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο για την προστασία ολόκληρου του νησιού. Οι Τούρκοι είπαν ότι μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν τα κατεχόμενα και δεν χρειάζονται τη βοήθεια κανενός.

Τουρκία: Εκνευρισμός και για τις φρεγάτες στην Κύπρο

«Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, να υπερασπίσει το έδαφός της, να υπερασπίσει τους πολίτες της» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, με τους Τούρκους να τον θέτουν και πάλι στο στόχαστρο, έστω και χωρίς ονομαστική αναφορά.

Πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων κοντά στην Κύπρο έχει η Ελλάδα

Πλήρη εικόνα για ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου έχει η Αθήνα, με τη βοήθεια των νατοϊκών συμμάχων της και της αμερικανικής αρμάδας που πλέει κοντά στην Κύπρο. Ενημερώνεται άμεσα για κάθε ύποπτο ίχνος, δηλαδή αεροσκάφος, πύραυλο, ή ντρόουν που φεύγει από Ιράν, ή Λίβανο.

Κάθε απειλή που πλησιάζει, για παράδειγμα στην Κύπρο, γίνεται αντιληπτή σε δευτερόλεπτα από τα νατοϊκά και αμερικανικά ραντάρ και σε ελάχιστο χρόνο δίνονται οι διαταγές για την αντιμετώπισή της. Τα τέσσερα ελληνικά F-16 στην Πάφο και οι δύο φρεγάτες μας «ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» εκτελούν τις αποστολές τους σε συνεννόηση και άμεσο συντονισμό με τους συμμάχους μας.

