MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!

Ποιον έβγαλε υποψήφιο η μπλε μπριγάδα;

05.03.26 , 22:00 MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!
Πρώτη Δημοσίευση: 05.03.26, 19:51
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα ηττήθηκε στην ομαδική δοκιμασία του MasterChef 10.
  • Ο αρχηγός Γιώργος ανακοίνωσε τον εαυτό του ως υποψήφιο προς αποχώρηση, προκαλώντας σοκ στους συμπαίκτες του.
  • Ο Γιώργος παραχώρησε την ασυλία του στον Πέτρο, θεωρώντας δίκαιο να αναλάβει το ρίσκο.
  • Στην ανοιχτή ψηφοφορία, ο Μιχάλης αναδείχθηκε ως δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση.
  • Η απόφαση του Γιώργου θεωρήθηκε πράξη γενναιότητας και ανάληψης ευθύνης.

Η μπλε μπριγάδα ανακοινώθηκε πως είναι τελικά η χαμένη της χθεσινής ομαδικής δοκιμασίας του MasterChef 10. Μετά την απαιτητική δοκιμασία «Μαγειρική και Τέχνη», οι παίκτες των μπλε βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δύσκολη διαδικασία της ανάδειξης υποψηφίων προς αποχώρηση, με το βάρος των αποφάσεων να πέφτει στον αρχηγό της ομάδας, τον Γιώργο.

Οι κριτές παρέδωσαν στον αρχηγό τον γνωστό «φάκελο του αρχηγού», που περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα και τις υποχρεώσεις του. Ο Γιώργος έπρεπε να υποδείξει τον επόμενο υποψήφιο προς αποχώρηση, ενώ είχε και τη δυνατότητα, αν το επιθυμούσε, να παραχωρήσει την προσωπική του ασυλία σε κάποιον συμπαίκτη του.

Η απόφαση που πήρε προκάλεσε σοκ. Ο Γιώργος, χωρίς δισταγμό, ανακοίνωσε πως υποδεικνύει τον εαυτό του ως τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση, μαζί με τον Βασίλη και τη Φιλιώ. «Είναι εύκολο σεφ, εγώ θα βγω υποψήφιος. Δε φοβάμαι να μαγειρέψω» είπε.

Η απόφαση αυτή άφησε τους συμπαίκτες του άφωνους. Κάποιοι εξέφρασαν τον αιφνιδιασμό τους, ενώ άλλοι μίλησαν για μια πράξη γενναιότητας και ανάληψης ευθύνης. Ο ίδιος ο Γιώργος εξήγησε πως δεν φοβάται τη δοκιμασία αποχώρησης και πως θεωρεί ότι όλοι βρίσκονται στον διαγωνισμό για να μαγειρεύουν.

Στη συνέχεια προχώρησε και στη δεύτερη σημαντική του απόφαση: Παραχώρησε την ασυλία του στον Πέτρο. Όπως εξήγησε, θεώρησε δίκαιο να αναλάβει ο ίδιος το ρίσκο, καθώς ήταν υπεύθυνος για την πορεία του πιάτου τους.

Ποιον έβγαλε υποψήφιο η μπλε μπριγάδα;

Στην ανοιχτή ψηφοφορία, δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι, ενώ δεν μπορούσαν να ψηφίσουν τον Γιώργο που είναι ήδη υποψήφιος, τη Φιλώ που φοράει και αυτή μαύρη ποδιά και τον Πέτρο που έχει ασυλία. Ο Μιχάλης αναδείχθηκε ως υποψήφιος προς αποχώρηση.

