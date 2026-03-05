Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για επίθεση 16χρονων με μαχαίρι σε 17χρονο

Μαχαίρωσαν τον μαθητή στον μηρό έξω από Λύκειο

05.03.26 , 21:50 Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για επίθεση 16χρονων με μαχαίρι σε 17χρονο
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντωνάκη, Β. Γκούμα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 16χρονων επιτέθηκε σε 17χρονο μαθητή.
  • Ο 17χρονος τραυματίστηκε στον μηρό και εντοπίστηκε αιμόφυρτος από καθηγητή του σχολείου.
  • Η αστυνομία συνέλαβε δύο 16χρονους για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
  • Το περιστατικό συνέβη έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3).
  • Ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο.

Σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα προκαλεί η νέα αιματηρή επίθεση σε ανήλικο, αυτή τη φορά έξω από Λύκειο στον Άγιο Παντελεήμονα. Ένας 17χρονος μαθητής, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον μηρό από ομάδα νεαρών την ώρα που έβγαινε από το σχολείο του. Η κάμερα του Star και ο Βαγγελης Γκουμας εξασφάλισαν εικόνες από αυτή την αιματηρή επίθεση.

Η επίθεση σε μαθητή με μαχαίρι έξω από σχολείο

Η επίθεση σε μαθητή με μαχαίρι έξω από σχολείο

Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο

Για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου χθες, η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις 16χρονων.  

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, χθες περίπου στις 10.00 το βράδυ συνελήφθησαν δύο 16χρονοι σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Συγκεκριμένα το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον 'Αγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ έναν 17χρονο μαθητή.

Τον μαθητή εντόπισε αιμόφυρτο λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου. Ο ανήλικος αρχικά δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μηχανή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
