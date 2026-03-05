Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για επίθεση 16χρονων με μαχαίρι σε 17χρονο

Σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα προκαλεί η νέα αιματηρή επίθεση σε ανήλικο, αυτή τη φορά έξω από Λύκειο στον Άγιο Παντελεήμονα. Ένας 17χρονος μαθητής, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον μηρό από ομάδα νεαρών την ώρα που έβγαινε από το σχολείο του. Η κάμερα του Star και ο Βαγγελης Γκουμας εξασφάλισαν εικόνες από αυτή την αιματηρή επίθεση.

Για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου χθες, η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις 16χρονων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, χθες περίπου στις 10.00 το βράδυ συνελήφθησαν δύο 16χρονοι σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Συγκεκριμένα το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον 'Αγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ έναν 17χρονο μαθητή.

Τον μαθητή εντόπισε αιμόφυρτο λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου. Ο ανήλικος αρχικά δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μηχανή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

