ΣΕΕΠΕ: Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε δομές ηλικιωμένων

Η ενέργεια του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Οικονομια
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών προσφέρει δωρεάν 40.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε δομές ηλικιωμένων στην Ελλάδα.
  • Η δωρεά αφορά γηροκομεία σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και Νάουσα, εξυπηρετώντας περίπου 700 ηλικιωμένους.
  • Η ενέργεια αποσκοπεί στη στήριξη και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.
  • Ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης, τονίζει τη σημασία του σεβασμού προς τους ηλικιωμένους.
  • Η πρωτοβουλία αντανακλά την ευγνωμοσύνη της γενιάς προς την τρίτη ηλικία.

Σε μια ενέργεια που προσφέρει θαλπωρή και ζεστασιά σε εκατοντάδες ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε δομές σε όλη την Ελλάδα, προχώρησε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Στήριξη και ζεστασιά, σεβασμός και έμπρακτη φροντίδα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Με αυτό το σκεπτικό ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών προσφέρει περισσότερα από 40 χιλιάδες λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε εκατοντάδες ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε δομές σε ολόκληρη τη χώρα.

«Χρωστάμε όλη η δικιά μας η γενιά στους ηλικιωμένους πολλά πράγματα και πρέπει να φερόμαστε με σεβασμό και να τους εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια και ασφάλεια και ακριβώς αυτό σηματοδοτεί η ενέργεια σήμερα του συνδέσμου μια κίνηση ευγνωμοσύνης η τρίτη ηλικία να ζήσει με ζεστασιά ασφάλεια και άνεση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης

Η δωρεά αφορά το Γηροκομείο Αθηνών και το Γηροκομείο Πειραιώς, τη μονάδα «Παναγία η Γλυκοφιλούσα» στη Θεσσαλονίκη, τον Κωνσταντοπούλειο Οίκο Ευγηρίας στην Πάτρα, το Ιωακείμειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο στην Αλεξανδρούπολη και το Γηροκομείο Νάουσας στη Νάουσα, όπου φιλοξενούνται συνολικά περίπου 700 ηλικιωμένοι, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αυξημένες ανάγκες καθημερινής φροντίδας.

Μέσω των εταιριών-μελών του, ο Σύνδεσμος στηρίζει έμπρακτα γηροκομεία που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star


  

