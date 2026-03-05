ΣΕΕΠΕ: Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε δομές ηλικιωμένων

Σε μια ενέργεια που προσφέρει θαλπωρή και ζεστασιά σε εκατοντάδες ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε δομές σε όλη την Ελλάδα, προχώρησε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Στήριξη και ζεστασιά, σεβασμός και έμπρακτη φροντίδα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Με αυτό το σκεπτικό ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών προσφέρει περισσότερα από 40 χιλιάδες λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε εκατοντάδες ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε δομές σε ολόκληρη τη χώρα.

«Χρωστάμε όλη η δικιά μας η γενιά στους ηλικιωμένους πολλά πράγματα και πρέπει να φερόμαστε με σεβασμό και να τους εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια και ασφάλεια και ακριβώς αυτό σηματοδοτεί η ενέργεια σήμερα του συνδέσμου μια κίνηση ευγνωμοσύνης η τρίτη ηλικία να ζήσει με ζεστασιά ασφάλεια και άνεση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης

Η δωρεά αφορά το Γηροκομείο Αθηνών και το Γηροκομείο Πειραιώς, τη μονάδα «Παναγία η Γλυκοφιλούσα» στη Θεσσαλονίκη, τον Κωνσταντοπούλειο Οίκο Ευγηρίας στην Πάτρα, το Ιωακείμειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο στην Αλεξανδρούπολη και το Γηροκομείο Νάουσας στη Νάουσα, όπου φιλοξενούνται συνολικά περίπου 700 ηλικιωμένοι, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αυξημένες ανάγκες καθημερινής φροντίδας.

Μέσω των εταιριών-μελών του, ο Σύνδεσμος στηρίζει έμπρακτα γηροκομεία που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

