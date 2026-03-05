Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο

Όσα είπε στο Star σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο / Βίντεο από το Κεντρικό Ειδήσεων του Star

Ώρες αγωνίας περνούν οι οικογένειες των Ελλήνων ναυτικών εμπορικών πλοίων, που από το περασμένο Σάββατο παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο.

Όσο περνούν οι μέρες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την ασφάλεια τους, καθώς οι Ιρανοί κλιμακώνουν τις επιθέσεις με πυραύλους, drones και μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη-«καμικάζι».

Συνολικά 10 ελληνικά εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Οι νύχτες γίνονται ημέρες από τις συνεχείς εκρήξεις και αναχαιτίσεις πυραύλων και επικίνδυνων drones-καμικάζι, όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιώργος Σαραντάκος από το λιμάνι της Ντόχα του Κατάρ.

Ιράν: «Αγωνιούμε για τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στη δίνη του πολέμου»

Σύζυγος εγκλωβισμένου ναυτικού σε φορτηγό πλοίο μίλησε στον Γιάννη Σωτηρόπουλο.

«Τους πυραύλους που φεύγανε τους έβλεπε να περνάνε πάνω από το πλοίο. Και βέβαια είναι συγκλονιστικό όταν είσαι αποκλεισμένος, ακόμα περισσότερο και δεν ξέρεις τι μέλλει γενέσθαι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στη δίνη του πολέμου μέσα στο περσικό κόλπο αποκλεισμένοι», περιέγραψε η σύζυγος ναυτικού, Σοφία Τουντασάκη.

Ο ναυτικός από την Άνδρο είναι αρχιμηχανικός σε πλοίο που μεταφέρει προϊόντα με κοντέινερς. Στο ίδιο βαπόρι, που έφυγε από το Κατάρ και πλέει προς το Ιράκ, είναι μαζί του ακόμη 10 Έλληνες.

«Οι οικογένειες αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση συναγερμού και αγωνιούν για τους δικούς τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω ασφαλείς στα σπίτια τους. Κάποιος από την πολιτεία να σταθεί δίπλα τους, γιατί η ναυτιλία είναι ιδιαίτερο κομμάτι για την Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία γιατί σ' αυτούς βασίζεται. Και η ναυτιλία βασίζεται στους ναυτικούς...», υπογράμμισε η κ. Τουντασάκη

Εγκλωβισμένος ναυτικός: «Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε...»

Οι 85 εγκλωβισμένοι ναυτικοί μας σε ελληνικά δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία προσπαθούν να διαχειριστούν με ψυχραιμία αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί στα Στενά του Ορμούζ.

«Μέρα με τη μέρα πάμε. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Υπομονή σε όλες τις οικογένειες που έχουν τους ανθρώπους τους έξω, υπομονή σε όλους εμάς που είμαστε μέσα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνουνε μόνο υπομονή και μόνο με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά...», δήλωσε από την πλευρά του μηχανικός εμπορικού πλοίου.

Στην ευρύτερη περιοχή του περσικού κόλπου, Στενών του Ορμούζ και Κόλπου του Ομάν, βρίσκονται συνολικά 160 εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων αλλά και με ελληνική σημαία.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star