Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο

Συνολικά 85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

05.03.26 , 21:29 Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο
Κοσμος
Όσα είπε στο Star σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο / Βίντεο από το Κεντρικό Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 10 ελληνικά εμπορικά πλοία είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο λόγω των επιθέσεων του Ιράν.
  • Οι οικογένειες των ναυτικών ανησυχούν για την ασφάλεια των δικών τους ανθρώπων.
  • Η σύζυγος ενός ναυτικού περιγράφει την κατάσταση ως συγκλονιστική και επικίνδυνη.
  • 85 Έλληνες ναυτικοί προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση με ψυχραιμία και υπομονή.
  • Η ελληνική ναυτιλία είναι κρίσιμη για την οικονομία και οι οικογένειες ζητούν στήριξη από την πολιτεία.

Ώρες αγωνίας περνούν οι οικογένειες των Ελλήνων ναυτικών εμπορικών πλοίων, που από το περασμένο Σάββατο παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο.

Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό

 

Όσο περνούν οι μέρες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την ασφάλεια τους, καθώς οι Ιρανοί κλιμακώνουν τις επιθέσεις με πυραύλους, drones και μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη-«καμικάζι».  

Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

Συνολικά 10 ελληνικά εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Οι νύχτες γίνονται ημέρες από τις συνεχείς εκρήξεις και αναχαιτίσεις πυραύλων και επικίνδυνων drones-καμικάζι, όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιώργος Σαραντάκος από το λιμάνι της Ντόχα του Κατάρ.   

Εκρήξεις πάνω από πλοία με Έλληνες ναυτικούς

Βομβαρδισμοί πάνω από τα κεφάλια Ελλήνων ναυτικών

Ιράν: «Αγωνιούμε για τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στη δίνη του πολέμου» 

Σύζυγος εγκλωβισμένου ναυτικού σε φορτηγό πλοίο μίλησε στον Γιάννη Σωτηρόπουλο. 

«Τους πυραύλους που φεύγανε τους έβλεπε να περνάνε πάνω από το πλοίο. Και βέβαια είναι συγκλονιστικό όταν είσαι αποκλεισμένος, ακόμα περισσότερο και δεν ξέρεις τι μέλλει γενέσθαι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στη δίνη του πολέμου μέσα στο περσικό κόλπο αποκλεισμένοι», περιέγραψε η σύζυγος ναυτικού, Σοφία Τουντασάκη. 

Κραυγή αγωνίας από τη σύζυγο Έλληνα ναυτικού που είναι αποκλεισμένος στα Στενά του Ορμούζ

Ο ναυτικός από την Άνδρο είναι αρχιμηχανικός σε πλοίο που μεταφέρει προϊόντα με κοντέινερς. Στο ίδιο βαπόρι, που έφυγε από το Κατάρ και πλέει προς το Ιράκ, είναι μαζί του ακόμη 10 Έλληνες.  

«Οι οικογένειες αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση συναγερμού και αγωνιούν για τους δικούς τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω ασφαλείς στα σπίτια τους. Κάποιος από την πολιτεία να σταθεί δίπλα τους, γιατί η ναυτιλία είναι ιδιαίτερο κομμάτι για την Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία γιατί σ' αυτούς βασίζεται. Και η ναυτιλία βασίζεται στους ναυτικούς...», υπογράμμισε η κ. Τουντασάκη 

 Εγκλωβισμένος ναυτικός: «Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε...» 

Οι 85 εγκλωβισμένοι ναυτικοί μας σε ελληνικά δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία προσπαθούν να διαχειριστούν με ψυχραιμία αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί στα Στενά του Ορμούζ.   

«Μέρα με τη μέρα πάμε. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Υπομονή σε όλες τις οικογένειες που έχουν τους ανθρώπους τους έξω, υπομονή σε όλους εμάς που είμαστε μέσα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνουνε μόνο υπομονή και μόνο με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά...», δήλωσε από την πλευρά του μηχανικός εμπορικού πλοίου.  

Μηχανικός πλοίου εγκλωβισμένος στα Στενά του Ορμούζ

Στην ευρύτερη περιοχή του περσικού κόλπου, Στενών του Ορμούζ και Κόλπου του Ομάν, βρίσκονται συνολικά 160 εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων αλλά και με ελληνική σημαία.   

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
 |
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
