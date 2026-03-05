MasterChef: Λαχανοντολμάς αυγολέμονο - Συνταγή Νίκου Ρούσσου

Το πιάτο της αποψινής δοκιμασίας αντιγραφής

Απαιτητική ήταν η αποψινή δοκιμασία αντιγραφής. Ο καλεσμένος σεφ Νίκος Ρούσσος έφερε το πιάτο του, το οποίο οι μάγειρες έπρεπε ν' αντιγράψουν πιστά. Ο λόγος για λαχανοντολμά αυγολέμονο. Παρακάτω σού έχουμε τη συνταγή βήμα - βήμα και τα υλικά αν θες να δοκιμάσεις κι εσύ να μαγειρέψεις αυτό το λαχταριστό πιάτο.

λαχανοντολμά

Ντολμάς

Για το Αυγολέμονο

  • 440 γρ. αυγό
  • 1 κιλό ζωμός κότας, θερμοκρασία δωματίου
  • 80 γρ. χυμός λεμόνι, σουρωμένος
  • 40 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος
  • 12 γρ. αλάτι, ανθός
  • 2,5 γρ. λευκό πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

· Σε μια μπασίνα τοποθετούμε το λεμόνι, τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι. Τοποθετούμε την μπασίνα πάνω από ένα μπολ με πάγο και νερό.

· Βάζουμε στο θερμομπλέντερ τα αυγά και ανακατεύουμε στην ταχύτητα 6 μέχρι να αναμειχθούν.

· Προσθέτουμε τον ζωμό κότας και ανακατεύουμε στην ταχύτητα 5 μέχρι το μείγμα να φτάσει τους 70°C. Σουρώνουμε αμέσως στο μπολ πάνω από τον πάγο.

· Ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι το μείγμα να κρυώσει. Σουρώνουμε ξανά.

Για τον αφρό αυγολέμονο

  • 600 γρ. αυγολέμονο, θερμοκρασία δωματίου
  • 3 αμπούλες για σιφόν

Εκτέλεση

· Τοποθετούμε το αυγολέμονο μέσα στο σιφόν και βάζουμε τις 3 αμπούλες.

· Διατηρούμε σε θερμοκρασία δωμάτιου και ανακινούμε καλά πριν από κάθε χρήση.

Για τον αέρα αυγολέμονο

  • 500 γρ. αυγολέμονο, θερμοκρασία δωματίου
  • 30 γρ. λεκιθίνη

Εκτέλεση

· Σε ένα κατσαρολάκι, τοποθετούμε το αυγολέμονο και τη λεκιθίνη. Ζεσταίνουμε ελαφρά σε induction σε πολύ χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα φουέ.

· Αποσύρουμε από τη φωτιά και με ένα μπλέντερ χειρός χτυπάμε το μείγμα να γίνει αέρας.

Για τον Ντολμά

  • 1 τμχ φύλλο λάχανο savoy, ζεματισμένο για 5 λεπτά
  • 15 γρ. φύλλο λάχανο savoy, ζεματισμένο για 5 λεπτά, κομμένο chiffonade
  • 70 γρ. άγριο λαβράκι, φιλέτο, κομμένο brunoise
  • 10 γρ. αφρός αβγολέμονο
  • 1,5 γρ. αλάτι, ανθός
  • 1,5 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος
  • 1,5 γρ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο
  • 3 γρ. χυμός λεμόνι, σουρωμένος
  • 15 γρ. ελαιόλαδο
  • 0,3 γρ. λευκό πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

· Σε μια μπασίνα τοποθετούμε όλα τα υλικά εκτός από το ολόκληρο φύλλο λάχανου και ανακατεύουμε απαλά.

· Ανοίγουμε το φύλλο του λάχανου και τοποθετούμε τη φάρσα στο κέντρο. Διπλώνουμε το λάχανο στη μέση, ώστε να καλύψει τη φάρσα.

Για τη σάλτσα χαβιάρι

  • 15 γρ. ανθόγαλα πρόβειο (στάκα)
  • 5 γρ χαβιάρι, Ossetra

Εκτέλεση

· Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε ελαφρά το ανθόγαλα.

· Μεταφέρουμε το ανθόγαλα σε μπασίνα και ανακατεύουμε με το χαβιάρι.

Για τη γαρνιτούρα

  • 6 τμχ άνηθος, κορυφές
  • 0.1 γρ. άνηθος, πούδρα

Στήσιμο πιάτου

  • Στήνουμε τον ντολμά στο κέντρο ενός πιάτου και προσθέτουμε περιμετρικά αέρα αυγολέμονο.
  • Γαρνίρουμε τον ντολμά με την σάλτσα χαβιάρι και τον αέρα με τις κορυφές του άνηθου.
  • Τελειώνουμε το πιάτο με την πούδρα άνηθου.
