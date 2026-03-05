MasterChef: Λαχανοντολμάς αυγολέμονο - Συνταγή Νίκου Ρούσσου

Απαιτητική ήταν η αποψινή δοκιμασία αντιγραφής. Ο καλεσμένος σεφ Νίκος Ρούσσος έφερε το πιάτο του, το οποίο οι μάγειρες έπρεπε ν' αντιγράψουν πιστά. Ο λόγος για λαχανοντολμά αυγολέμονο. Παρακάτω σού έχουμε τη συνταγή βήμα - βήμα και τα υλικά αν θες να δοκιμάσεις κι εσύ να μαγειρέψεις αυτό το λαχταριστό πιάτο.

Ντολμάς

Για το Αυγολέμονο

440 γρ. αυγό

1 κιλό ζωμός κότας, θερμοκρασία δωματίου

80 γρ. χυμός λεμόνι, σουρωμένος

40 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος

12 γρ. αλάτι, ανθός

2,5 γρ. λευκό πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

· Σε μια μπασίνα τοποθετούμε το λεμόνι, τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι. Τοποθετούμε την μπασίνα πάνω από ένα μπολ με πάγο και νερό.

· Βάζουμε στο θερμομπλέντερ τα αυγά και ανακατεύουμε στην ταχύτητα 6 μέχρι να αναμειχθούν.

· Προσθέτουμε τον ζωμό κότας και ανακατεύουμε στην ταχύτητα 5 μέχρι το μείγμα να φτάσει τους 70°C. Σουρώνουμε αμέσως στο μπολ πάνω από τον πάγο.

· Ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι το μείγμα να κρυώσει. Σουρώνουμε ξανά.

Για τον αφρό αυγολέμονο

600 γρ. αυγολέμονο, θερμοκρασία δωματίου

3 αμπούλες για σιφόν

Εκτέλεση

· Τοποθετούμε το αυγολέμονο μέσα στο σιφόν και βάζουμε τις 3 αμπούλες.

· Διατηρούμε σε θερμοκρασία δωμάτιου και ανακινούμε καλά πριν από κάθε χρήση.

Για τον αέρα αυγολέμονο

500 γρ. αυγολέμονο, θερμοκρασία δωματίου

30 γρ. λεκιθίνη

Εκτέλεση

· Σε ένα κατσαρολάκι, τοποθετούμε το αυγολέμονο και τη λεκιθίνη. Ζεσταίνουμε ελαφρά σε induction σε πολύ χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα φουέ.

· Αποσύρουμε από τη φωτιά και με ένα μπλέντερ χειρός χτυπάμε το μείγμα να γίνει αέρας.

Για τον Ντολμά

1 τμχ φύλλο λάχανο savoy, ζεματισμένο για 5 λεπτά

15 γρ. φύλλο λάχανο savoy, ζεματισμένο για 5 λεπτά, κομμένο chiffonade

70 γρ. άγριο λαβράκι, φιλέτο, κομμένο brunoise

10 γρ. αφρός αβγολέμονο

1,5 γρ. αλάτι, ανθός

1,5 γρ. άνηθος, ψιλοκομμένος

1,5 γρ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

3 γρ. χυμός λεμόνι, σουρωμένος

15 γρ. ελαιόλαδο

0,3 γρ. λευκό πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

· Σε μια μπασίνα τοποθετούμε όλα τα υλικά εκτός από το ολόκληρο φύλλο λάχανου και ανακατεύουμε απαλά.

· Ανοίγουμε το φύλλο του λάχανου και τοποθετούμε τη φάρσα στο κέντρο. Διπλώνουμε το λάχανο στη μέση, ώστε να καλύψει τη φάρσα.

Για τη σάλτσα χαβιάρι

15 γρ. ανθόγαλα πρόβειο (στάκα)

5 γρ χαβιάρι, Ossetra

Εκτέλεση

· Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε ελαφρά το ανθόγαλα.

· Μεταφέρουμε το ανθόγαλα σε μπασίνα και ανακατεύουμε με το χαβιάρι.

Για τη γαρνιτούρα

6 τμχ άνηθος, κορυφές

0.1 γρ. άνηθος, πούδρα

Στήσιμο πιάτου