Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»

Η αγωνία της να έχει έναν ειδικό να τη βοηθήσει με τη φροντίδα του βρέφους

Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό με το μωρί. Δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου», ανέφερε η KatKen στη σημερινή της εκπομπή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Για τις σκέψεις της να έχει τη βοήθεια μιας μαίας στο σπίτι τον πρώτο καιρό, αφότου γεννηθεί το μωρό της μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της. 

Καινούργιου: Η κοιλίτσα που δε θέλει να φαίνεται & οι γόβες της που χάθηκαν

«Είναι το θέμα που σκέφτομαι αυτήν την περίοδο και θα σας εξηγήσω κι εγώ. Ότι θέλω τον πρώτο καιρό να νιώσω ασφάλεια, επειδή δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου. Εντάξει, μπορεί να έρθει κάποιες ώρες να βοηθήσει ή η πεθερά μου, αλλά ουσιαστικά είμαι μόνη μου και θέλω έναν ειδικό άνθρωπο να μου τα μάθει όλα», εξομολογήθηκε.

Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»

Στη συνέχεια, προβλήθηκε ένα θέμα στη Super Kατερίνα με δύο μαίες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των νεογέννητων και παρέχουν βοήθεια στις νέες μανούλες. Οι ίδιες μίλησαν και για τη νυχτερινή φροντίδα του βρέφους, προκειμένου να μπορεί να ξεκουράζεται η μητέρα και  να έχει ποιοτικό χρόνο με το μωρό τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. 

«Αχ παιδιά τι ωραία, ανυπομονώ. Κι εγώ θα συνεργαστώ με τα κορίτσια τον πρώτο καιρό. Αυτά είναι τα άγχη μου και οι αγωνίες μου. Δηλαδή να μάθω, γι' αυτό θέλω να έρθει μια μαία τον πρώτο καιρό να με βοηθήσει. Δηλαδή να μάθω να την αλλάζω σωστά, να τη βάλω σε πρόγραμμα, να μάθω να την ταΐζω, αν ρεύεται σωστά, τα πρώτα μπανάκια. Μαζί με τον μπαμπά και ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ κι εγώ. Για να μπορέσω να ανταποκριθώ και να μπορέσω όταν πρέπει στη δουλειά μου», αποκάλυψε. 

«Εγώ μέσα από αυτό το ρεπορτάζ ήθελα λίγο να απενοχοποιήσουμε και αυτό που λέμε τη νυχτερινή φύλαξη. Μια γυναίκα μπορεί να έχει μια φροντίδα και μια βοήθεια από ειδικούς το βράδυ, για να μπορέσει και ίδια και να ξεκουράζεται και να μαθαίνει, δεν είναι κάτι κακό. Είναι απαραίτητο και νομίζω ότι πια είναι και αρκετά… προσαρμόζονται οι τιμές, παιδιά», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία αναμένεται να φέρει στον κόσμο την κόρη της στα μέσα Απριλίου. 
 

