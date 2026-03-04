MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής την Πέμπτη στις 21.00

STAR.GR
Media

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10 παρακολουθήσαμε μία από τις πιο απαιτητικές ομαδικές δοκιμασίες της σεζόν με άρωμα... τέχνης, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας «Μαγειρική και Τέχνη».

Κόκκινη και μπλε μπριγάδα κλήθηκαν να δημιουργήσουν τέσσερα διαφορετικά στάδια μενού – καλωσόρισμα, ορεκτικό, κυρίως πιάτο και γλυκό – αποδίδοντας όχι μόνο γευστικά άρτια αποτελέσματα, αλλά και πιάτα υψηλής αισθητικής. Έπρεπε να δώσουν έμφαση στο στήσιμο, την εικόνα και τη λεπτομέρεια! Φυσικά, η λεπτομέρεια μετράει, καθώς στο MasterChef 10 το επίπεδο είναι πολύ υψηλό! 

Κάθε πιάτο έπρεπε να παρουσιαστεί σε 12 ατομικές μερίδες, ενώ το σερβίρισμα γινόταν σε πραγματικούς χρόνους εστιατορίου, γεγονός που αύξησε την πίεση και δοκίμασε την οργάνωση και τη συνεργασία των ομάδων.

Και οι δύο μπριγάδες, μετά το τέλος της μαγειρικής αναμέτρησης, εμφανίστηκαν σίγουρες πως έχουν εξασφαλίσει τη νίκη. Οι συζητήσεις στους εξώστες και τα χαμόγελα ικανοποίησης μαρτυρούσαν πως πίστευαν ότι έχουν τη νίκη στο «τσεπάκι».

MasterChef - Tι θα δούμε την Πέμπτη 5 Μαρτίου

Το τρέιλερ του αυριανού επεισοδίου έρχεται να ανατρέψει τη σιγουριά των ομάδων για τη νίκη.

masterchef trailer 5/3

masterchef trailer 5/3

Όπως βλέπουμε, οι κριτές φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοινώνει: «Βρίσκεστε εδώ γιατί χάσατε!». Ποια μπριγάδα θα είναι η ηττημένη και τι θα σημαίνει αυτό για τη συνέχεια;

Παράλληλα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει την είσοδο στο πλατό ενός σημαντικού καλεσμένου, του σεφ Νίκου Ρούσσου! Στη δοκιμή των πιάτων βλέπουμε τον Πάνο Ιωαννίδη να θέτει το κρίσιμο ερώτημα: «Το πιάτο… θα περνούσε το πάσο;». Η απάντηση του καλεσμένου σεφ είναι θετική.

masterchef trailer 5/3

Kαλεσμένος ο σεφ Νίκος Ρούσσος
