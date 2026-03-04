Αντώνης Κανάκης: Με δάκρυα στα μάτια στο κλείσιμο των Αρβύλα - Τι συνέβη;

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο Αντώνης Κανάκης στο «κλείσιμο» των Ράδιο Αρβύλα το βράδυ της Τέταρτης. Ο λόγος; Η κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στην Κύπρο, αλλά κι ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

«Με την ευκαιρία να στείλουμε χαιρετισμούς και στους φίλους μας στην Κύπρο. Μιλούσα σήμερα και πραγματικά ανησυχούν οι άνθρωποι γιατί ξυπνήσαμε ξαφνικά μια μέρα και βλέπουμε τον πόλεμο, για μια ακόμα φορά, στην τηλεόραση. Αυτό ξεκίνησε από το 1989, που για πρώτη φορά ο πόλεμος του κόλπου ήταν ο πρώτος που μεταδόθηκε τηλεοπτικά και από τότε όλοι οι πόλεμοι μεταδίδονται τηλεοπτικά. Έχουν γίνει τηλεοπτικό σόου», είπε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Καθόμαστε κυριολεκτικά με ποπ κορν και παρακολουθούμε πόλεμο. Αν έχετε τον Θεό σας. Βέβαια, είναι εύκολο να το κάνεις αυτό μέχρι να ακούσεις το πρώτο μαχητικό ή το πρώτο μπουμ. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε από την τηλεόραση λες και είναι ταινία, όλες αυτές οι εκρήξεις και όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι ταινία».

Μιλώντας για τον βομβαρδισμό ενός δημοτικού σχολείου στο Ιράν όπου είχε ως αποτέλεσμα 168 μικρά κοριτσάκια να χάσουν τη ζωή τους, είπε με δάκρυα στα μάτια: «Αυτή η εικόνα με τα κοριτσάκια του δημοτικού σχολείου… θα μας στοιχειώνει για όλη μας τη ζωή. Αυτά τα κοριτσάκια… Αυτό και μόνο δείχνει πώς είμαστε σαν άνθρωποι σαν ανθρωπότητα. Το πληροφορηθήκαμε ότι συνέβη, αλλά μέχρι εκεί, φανταστείτε αυτά τα κοριτσάκια να ήταν στην Αμερική. Τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή στον κόσμο με αυτά τα κοριτσάκια, όμως είναι στο Ιράν και η ασχολία και η κάλυψη είναι όσο όσο.

Όμως αυτά τα κοριτσάκια δεν είναι ούτε στο Ιράν ούτε στην Αμερική είναι τα παιδάκια μας, ό,τι πιο καθαρό έχει αυτό το είδος, ό,τι πιο καθαρό είναι αυτά τα παιδάκια. Αυτό που έγινε σε αυτό το σχολείο με τις ματωμένες τσάντες και τους ομαδικούς τάφους και τα θάβουν είναι… Γ@μώτο αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Ντροπή μας, ντροπή μας πραγματικά σε όλους μας».