Αντώνης Κανάκης: Ο γιος του, ο Γιάνναρος του, έγινε 6 ετών!

«Σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γενέθλια έχει σήμερα 11 Νοέμβρη ο μικρός γιος του Αντώνη Κανάκη, ο Γιαννάκης του. 

Πενθεί ο Αντώνης Κανάκης: «Θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατό του»

Ο παρουσιαστής, κατά την έναρξη του Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης, θέλησε πρώτα απ΄όλα να στείλει τις ευχές του στον μικρό του που ήταν στο σπίτι και παρακολουθούσε τον μπαμπά του και την υπόλοιπη παρέα. 

Αντώνης Κανάκης: Ο γιος του, ο Γιάνναρος του, έγινε 6 ετών!

«Καλωσορίσατε στο πέμπτο επεισόδιο του Ράδιο Αρβύλα γι΄αυτή τη σεζόν. Σήμερα θα μου επιτρέψετε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχηθώ, γιατί είναι στο σπίτι και βλέπει την εκπομπή, μαζί με τον κορίτσαρό μου, ο αγόραρός μου, το αγόκο μου, που σήμερα έχει γενέθλια, ο Τζονάρας μου, ο Γιάνναρος, γίνεται 6 ετών και η Ευγενία 9. Είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια, είναι απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς», είπε ο Αντώνης Κανάκης και του έστειλε ένα φιλί. 

Αντώνης Κανάκης: «Ο πατέρας μου έπαθε εγκεφαλικό βλέποντας ειδήσεις»

Αντώνης Κανάκης: Ο γιος του, ο Γιάνναρος του, έγινε 6 ετών!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
 |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
