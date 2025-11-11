Αντώνης Κανάκης: Ο γιος του, ο Γιάνναρος του, έγινε 6 ετών!

Γενέθλια έχει σήμερα 11 Νοέμβρη ο μικρός γιος του Αντώνη Κανάκη, ο Γιαννάκης του.

Ο παρουσιαστής, κατά την έναρξη του Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης, θέλησε πρώτα απ΄όλα να στείλει τις ευχές του στον μικρό του που ήταν στο σπίτι και παρακολουθούσε τον μπαμπά του και την υπόλοιπη παρέα.

«Καλωσορίσατε στο πέμπτο επεισόδιο του Ράδιο Αρβύλα γι΄αυτή τη σεζόν. Σήμερα θα μου επιτρέψετε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχηθώ, γιατί είναι στο σπίτι και βλέπει την εκπομπή, μαζί με τον κορίτσαρό μου, ο αγόραρός μου, το αγόκο μου, που σήμερα έχει γενέθλια, ο Τζονάρας μου, ο Γιάνναρος, γίνεται 6 ετών και η Ευγενία 9. Είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια, είναι απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς», είπε ο Αντώνης Κανάκης και του έστειλε ένα φιλί.