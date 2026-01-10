Τραμπ: Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, έτοιμες οι ΗΠΑ να βοηθήσουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν «λαχταρά την ελευθερία» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι έτοιμες να βοηθήσουν», καθώς το κίνημα διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος κερδίζει έδαφος στη χώρα.

«Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Χάος στο Ιράν - Οι αρχές ενδέχεται να εντείνουν την καταστολή των διαδηλώσεων

Οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών σύστημα.

Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.

Iranian protesters have set fire to the Al-Rasool Mosque in Tehran.



The Islamic Regime is more vulnerable than ever before. pic.twitter.com/ZQeSsl91r0 — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) January 10, 2026

🚨 LOOK: Tens of thousands reportedly demonstrate in Tehran amid renewed unrest targeting Iran’s ruling regime.pic.twitter.com/hA2a40jnVX — X America News (@XAmericaNews) January 10, 2026

Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο σήμερα, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.

Ένας γιατρός έκανε λόγο για 217 νεκρούς μόνο σε έξι νοσοκομεία της Τεχεράνης.

Ιράν: Συνελήφθη ξένος με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin.

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκαν σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

