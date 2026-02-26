Θρίλερ στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες ανθρώπινα μέλη

Aναστάτωση στη Χαλκιδική, όπου νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 26/2 εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός σε μια αγροτοδασική έκταση κοντά στο Πευκοχώρι. Το μακάβριο εύρημα —κατά τις πρώτες πληροφορίες— βρέθηκε μέσα σε σακούλες και σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που έχει κινητοποιήσει εκτεταμένες έρευνες από τις αστυνομικές Αρχές.

Εικόνες από το σημείο που βρέθηκε η σορός / thestival.gr

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 17:30, όταν ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, συμμετείχε σε εργασίες καθαρισμού μαζί με εργάτες σε αγροτική περιοχή του Γλαρόκαβου και αντίκρισε τυλιγμένες σακούλες στο έδαφος, όπως δημοσιεύει το thestival.gr. Αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για ζώο, μέχρι που, εξετάζοντας προσεχώς το περιεχόμενο, διαπίστωσε ότι ήταν ανθρώπινα οστά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το πτώμα ήταν εντελώς αποκεφαλισμένο, ενώ ένα από τα άκρα που ξεχώριζε μέσα στη σακούλα φορούσε δαχτυλίδι — στοιχείο που έκανε πιο έντονη την ανησυχία για το τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει κληθεί και ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό, να εκτιμήσει τα αίτια θανάτου και να προσδιορίσει την ταυτότητα και το φύλο του θύματος. Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η σορός ανήκει σε γυναίκα.