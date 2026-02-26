MasterChef: Ποιος από τους τρεις «μπλε» παίκτες αποχώρησε;

Το ταξίδι στον διαγωνισμό μαγειρικής τελείωσε με συγκίνηση

Πρώτη Δημοσίευση: 26.02.26, 23:45
Η αποχώρηση του Μάριου από το MasterChef 10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάριος αποχώρησε από το MasterChef με 28 βαθμούς, μετά από συναισθηματική δοκιμασία.
  • Ο Χάρης συγκέντρωσε 32 βαθμούς και εξασφάλισε την παραμονή του, ενώ η Φιλιώ με 29 βαθμούς ξεπέρασε τον Μάριο.
  • Η Φιλιώ έλαβε θετικά σχόλια για τη γεύση, αλλά έχασε βαθμούς στην εμφάνιση και τις αναλογίες.
  • Ο Μάριος δήλωσε ότι το ταξίδι ήταν μοναδικό και έφυγε με ικανοποίηση από την εμπειρία του.
  • Η ατμόσφαιρα στο σπίτι ήταν φορτισμένη, με δάκρυα και λόγια στήριξης από τους συμπαίκτες του.

Σε μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες δοκιμασίες της σεζόν, οι τρεις διαγωνιζόμενοι του MasterChef έδωσαν τη μάχη τους μπροστά στους κριτές, με τις βαθμολογίες να κρίνουν όχι μόνο την παραμονή αλλά και την ψυχολογία τους.

Η προσπάθεια του Χάρη

Πρώτος μπροστά στους κριτές στάθηκε ο Χάρης. Η αρχή ήταν δυναμική, καθώς ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς του έδωσε 8/10, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια σε πολύ καλό επίπεδο. Ακολούθησε 9/10, με θετικά σχόλια για τη συνολική εικόνα του πιάτου, αλλά και επισημάνσεις για το κόψιμο στο καρότο και την ένταση του ζωμού.

MasterChef: Ο Χάρης συγκέντρωσε 32 βαθμούς

MasterChef: Ο  Χάρης συγκέντρωσε 32 βαθμούς

Η τρίτη βαθμολογία ήταν 7/10, με τους κριτές να συμφωνούν πως γευστικά το πιάτο ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν περισσότερη ένταση και ακρίβεια στις λεπτομέρειες. Συνολικά, ο Χάρης συγκέντρωσε 32 βαθμούς, ένα σκορ που τον έφερε σε πλεονεκτική θέση.

Παρά την πίεση των προηγούμενων ημερών και την ψηφοφορία που τον είχε στοχοποιήσει, ο ίδιος έδειξε ανακούφιση, ανεβαίνοντας στον εξώστη ως ασφαλής.

Η προσπάθεια του Μάριου

Ο Μάριος ξεκίνησε με 7/10, ενώ ακολούθησε ένα 8/10, δείχνοντας πως η μάχη θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Οι κριτές αναγνώρισαν τις σωστές τεχνικές στα κοψίματα του καλαμαριού και της ομελέτας, ωστόσο στάθηκαν στην υπερβολικά μεγάλη μερίδα, που επηρέασε την παρουσίαση.

MasterChef: Ο Μάριος συγκέντρωσε 28 βαθμούς

MasterChef: Ο Μάριος συγκέντρωσε 28 βαθμούς

Η τρίτη βαθμολογία ήταν 6/10, με το σχόλιο πως το πιάτο ήταν γευστικά καλό, αλλά υστερούσε στην ισορροπία εμφάνισης και ποσότητας. Ο Μάριος συγκέντρωσε συνολικά 28 βαθμούς.

Παρά το θετικό feedback, γνώριζε πως το αποτέλεσμα δεν του εξασφάλιζε σιγουριά.

Η προσπάθεια της Φιλιώς

Η Φιλιώ άκουσε εξαιρετικά σχόλια για τη γεύση. Οι κριτές στάθηκαν στην ισορροπία του wasabi και στη σωστή ένταση του πιάτου, τονίζοντας πως γευστικά ήταν η πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια.

Ωστόσο, χάθηκαν βαθμοί στην εμφάνιση, στις κοπές και στις αναλογίες. Οι βαθμολογίες που έλαβε την έφεραν οριακά μπροστά, ξεπερνώντας τον Μάριο για μόλις έναν βαθμό.

Η ανακούφιση ήταν ανάμεικτη με ενοχές. Όπως είπε, δεν μπορούσε να χαρεί απόλυτα, γιατί η παραμονή της σήμαινε την αποχώρηση κάποιου άλλου.

Η αποχώρηση και τα συναισθήματα

Με 28 βαθμούς, ο Μάριος ήταν εκείνος που αποχώρησε από τον διαγωνισμό. Παρά τη στεναχώρια, στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι στους κριτές, δηλώνοντας πως το ταξίδι ήταν μοναδικό και πως φεύγει πιο γεμάτος, τόσο μαγειρικά όσο και ως άνθρωπος.

Μίλησε για την πίεση του χρόνου, που όπως είπε είναι κάτι που δεν μπορείς να αντιληφθείς αν δεν το ζήσεις. Τόνισε πως βγαίνει πιο δυνατός και πιο προσεκτικός στη λεπτομέρεια στοιχείο που, όπως παραδέχτηκε, είχε παραμελήσει στο παρελθόν.

«Είναι ένα μοναδικό ταξίδι, σεφ. Μεγάλη ευκαιρία που μου δόθηκε. Παρ’ όλα που φεύγω, είμαι ικανοποιημένος». Για την πιο δύσκολη στιγμή, εξομολογήθηκε: «Η πίεση του χρόνου, σεφ. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις αν δεν το ζήσεις».

Η Φιλιώ αναγνώρισε την προσωπικότητά του, λέγοντας πως «το μαγειρικό κομμάτι φτιάχνεται, η προσωπικότητα αν δεν είναι σωστή, δύσκολα αλλάζει».

Η συγκίνηση της Φιλιώς

Η συγκίνηση της Φιλιώς


Οι συμπαίκτες του συγκινήθηκαν, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο ευγενικό, με ήθος και σεβασμό. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο σπίτι, με αγκαλιές και δάκρυα, αλλά και λόγια στήριξης.


Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
MASTERCHEF ΜΑΡΙΟΣ
 |
MASTERCHEF ΦΙΛΙΩ
 |
MASTERCHEF ΧΑΡΗΣ
