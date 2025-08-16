Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Route 360
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μία απίστευτη έκπληξη ήρθαν αντιμέτωποι ο Γιάννης Αποστολάκης και το πλήρωμά του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην πόλη του Παναμά. 

Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του

Αυτό δεν ήταν στη θάλασσα, αλλά... στη στεριά.  Την ώρα που το πλήρωμα επέστρεφε στη μαρίνα για να επιβιβαστεί στη «Δέσποινα», τους περίμενε μία παρέα ρακούν.  

Route 360: Επόμενη στάση το κανάλι του Παναμά!

Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του

Αφού έπαιξαν με τα ζωάκια, στη συνέχεια η παρέα ήρθε αντιμέτωπη με... σλοθ τα οποία έψαχναν να πιουν νερό από ένα air condition, λόγω της λειψυδρίας που υπάρχει στην περιοχή.

Ο πατέρας του Γιάννη εισβάλλει στο Route 360

Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του

Η έκπληξη... τρίτωσε αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Γιάννης Αποστολάκης άκουσε έναν θόρυβο από την κουζίνα του σκάφους. Ένα από τα ρακούν είχε «τρυπώσει» κι έψαχνε φαγητό στις κατσαρόλες!

