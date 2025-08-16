Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του

Με μία απίστευτη έκπληξη ήρθαν αντιμέτωποι ο Γιάννης Αποστολάκης και το πλήρωμά του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην πόλη του Παναμά.

Αυτό δεν ήταν στη θάλασσα, αλλά... στη στεριά. Την ώρα που το πλήρωμα επέστρεφε στη μαρίνα για να επιβιβαστεί στη «Δέσποινα», τους περίμενε μία παρέα ρακούν.

Αφού έπαιξαν με τα ζωάκια, στη συνέχεια η παρέα ήρθε αντιμέτωπη με... σλοθ τα οποία έψαχναν να πιουν νερό από ένα air condition, λόγω της λειψυδρίας που υπάρχει στην περιοχή.

Η έκπληξη... τρίτωσε αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Γιάννης Αποστολάκης άκουσε έναν θόρυβο από την κουζίνα του σκάφους. Ένα από τα ρακούν είχε «τρυπώσει» κι έψαχνε φαγητό στις κατσαρόλες!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Route 360