Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια

Οι προβλέψεις της για τα ζώδια στο πρώτο Stars System για το 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 16:30 Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
10.01.26 , 16:26 Aγρότες
10.01.26 , 16:09 Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
10.01.26 , 16:09 ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ
10.01.26 , 15:54 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Οι αναζητήσεις στο ChatGPT «καίνε» τον ανιψιό
10.01.26 , 15:41 Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!
10.01.26 , 15:15 Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής
10.01.26 , 14:48 Θρήνος για τον νεαρό Στέλιο στην Κρήτη: Πήγε για κυνήγι & έπεσε σε χαράδρα
10.01.26 , 14:44 Ιωάννα Τούνη: «Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου»
10.01.26 , 14:02 Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίαζε 13χρονη & της έδινε ναρκωτικά
10.01.26 , 13:15 Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
10.01.26 , 12:37 Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται νομικά
10.01.26 , 12:13 Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος για το Flyover
10.01.26 , 12:07 Zeekr 7GT: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
10.01.26 , 11:39 Μητσοτάκης: Το βίντεο ΑΙ για τα 10 χρόνια του στην ηγεσία της ΝΔ
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Όσα είπε η Άση Μπήλιου για τα ζώδια στο 1ο Stars System για το 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου και το asibiliou.gr, αν το 2025 ήταν χρονιά γέφυρα, χρονιά που κλείναμε κεφάλαια για να προετοιμαστούμε για το νέο στη ζωή μας, το 2026 είναι σίγουρα το πρώτο κεφάλαιο σε μια νέα ζωή!

αση μπηλιου

Το 2026 τόσο στη δυτική αστρολογία, όσο και στην Κινέζικη αλλά και στην αριθμολογία είναι χρονιά εκκίνησης.

Οι σημαντικές αλλαγές των αργών πλανητών που αλλάζουν ζωδιακό χώρο δίνουν το στίγμα. Μια πρώτη γεύση πήραμε το 2025 καθώς Ποσειδώνας, Κρόνος, Ουρανός έκαναν μια δοκιμαστική πτήση για λίγους μήνες στα ζώδια που θα εγκατασταθούν φέτος για τα καλά. Το 2025 ήταν χρονιά 9 στην αριθμολογία, δηλαδή μια χρονιά που κλείναμε εκκρεμότητες με το παρελθόν και κεφάλαια στη ζωή μας, ενώ το 2026 είναι χρονιά 1 που δείχνει ότι μπαίνουμε δυναμικά σε νέα ξεκινήματα ή υιοθετούμε διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας και των σχέσεων μας.

Στην Κινέζικη αστρολογία ήταν η χρονιά του Φιδιού που συνδέεται πάντα με κρίσεις και αλλαγές, ενώ το 2026 είναι χρονιά του Αλόγου, μια δυναμική χρονιά που η δράση ευνοείται. Παρακάτω θα δούμε τις κύριες επιρροές της νέας χρονιάς σε γενικό επίπεδο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
STARS SYSTEM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top