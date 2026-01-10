Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου και το asibiliou.gr, αν το 2025 ήταν χρονιά γέφυρα, χρονιά που κλείναμε κεφάλαια για να προετοιμαστούμε για το νέο στη ζωή μας, το 2026 είναι σίγουρα το πρώτο κεφάλαιο σε μια νέα ζωή!

Το 2026 τόσο στη δυτική αστρολογία, όσο και στην Κινέζικη αλλά και στην αριθμολογία είναι χρονιά εκκίνησης.

Οι σημαντικές αλλαγές των αργών πλανητών που αλλάζουν ζωδιακό χώρο δίνουν το στίγμα. Μια πρώτη γεύση πήραμε το 2025 καθώς Ποσειδώνας, Κρόνος, Ουρανός έκαναν μια δοκιμαστική πτήση για λίγους μήνες στα ζώδια που θα εγκατασταθούν φέτος για τα καλά. Το 2025 ήταν χρονιά 9 στην αριθμολογία, δηλαδή μια χρονιά που κλείναμε εκκρεμότητες με το παρελθόν και κεφάλαια στη ζωή μας, ενώ το 2026 είναι χρονιά 1 που δείχνει ότι μπαίνουμε δυναμικά σε νέα ξεκινήματα ή υιοθετούμε διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας και των σχέσεων μας.

Στην Κινέζικη αστρολογία ήταν η χρονιά του Φιδιού που συνδέεται πάντα με κρίσεις και αλλαγές, ενώ το 2026 είναι χρονιά του Αλόγου, μια δυναμική χρονιά που η δράση ευνοείται. Παρακάτω θα δούμε τις κύριες επιρροές της νέας χρονιάς σε γενικό επίπεδο.