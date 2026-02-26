MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»

Sneak preview από το επεισόδιο 24 που θα προβληθεί απόψε, Πέμπτη 26/2

26.02.26 , 11:41 MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του MasterChef
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο επεισόδιο του MasterChef 2026 θα προβληθεί απόψε, Πέμπτη 26/2, στις 21:00.
  • Ο Γιώργος Α. και ο Χάρης, παίκτες της ηττημένης μπλε μπριγάδας, εκφράζουν έντονα συναισθήματα.
  • Ο Γιώργος αναφέρει ότι αισθάνεται υποβάθμιση της αξίας του και αναρωτιέται αν οι άλλοι παίκτες θα είναι ικανοποιημένοι με την εικόνα τους μετά την προβολή.
  • Ο Χάρης δηλώνει ότι βλέπει πολλές μάσκες να πέφτουν και ότι θεωρεί τον εαυτό του δύσκολο αντίπαλο.
  • Ο Χάρης επισημαίνει την παρουσία παικτών που δεν είναι καλοί μάγειρες αλλά είναι καλοί ρουφιάνοι.

Τα έντονα συναισθήματα φαίνεται πως πρωταγωνιστούν στο νέο επεισόδιο του MasterChef 2026 που θα δούμε απόψε, Πέμπτη 26/2, στις 21:00.

MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που είδαμε στο Breakfast@Star, ο Γιώργος Α. κι ο Χάρης είναι οι δύο παίκτες της ηττημένης μπλε μπριγάδας που πρωταγωνιστούν. 

MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»

«Ένιωσα ότι με μειώνουν. Υποβάθμισαν την αξία μου», ακούμε τον Γιώργο να λέει. «Καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται», είπε στη συνέχεια, ενώ φανερά αναστατωμένος δήλωσε στο cue του: «Απορώ ρε φίλε, όταν βγουν έξω και δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;».

MasterChef: Η απογοήτευση του Γιώργου με την μπριγάδα του!

MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»

Την ίδια στιγμή, ο Χάρης ξεκαθαρίζει: «Βλέπω ότι έπεσαν πολλές μάσκες σήμερα. Με βλέπουν για δύσκολο αντίπαλο. Δηλαδή εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω μόνο». Κλείνοντας ο διαγωνιζόμενος τόνισε: «Σαν να είσαι σε μία κουζίνα, σε εισαγωγικά, και να έχεις έναν μάγειρα μέσα που να μην είναι καλός μάγειρας, αλλά να είναι πολύ καλός ρουφιάνος!».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
