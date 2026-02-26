MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»

Τα έντονα συναισθήματα φαίνεται πως πρωταγωνιστούν στο νέο επεισόδιο του MasterChef 2026 που θα δούμε απόψε, Πέμπτη 26/2, στις 21:00.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που είδαμε στο Breakfast@Star, ο Γιώργος Α. κι ο Χάρης είναι οι δύο παίκτες της ηττημένης μπλε μπριγάδας που πρωταγωνιστούν.

«Ένιωσα ότι με μειώνουν. Υποβάθμισαν την αξία μου», ακούμε τον Γιώργο να λέει. «Καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται», είπε στη συνέχεια, ενώ φανερά αναστατωμένος δήλωσε στο cue του: «Απορώ ρε φίλε, όταν βγουν έξω και δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;».

Την ίδια στιγμή, ο Χάρης ξεκαθαρίζει: «Βλέπω ότι έπεσαν πολλές μάσκες σήμερα. Με βλέπουν για δύσκολο αντίπαλο. Δηλαδή εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω μόνο». Κλείνοντας ο διαγωνιζόμενος τόνισε: «Σαν να είσαι σε μία κουζίνα, σε εισαγωγικά, και να έχεις έναν μάγειρα μέσα που να μην είναι καλός μάγειρας, αλλά να είναι πολύ καλός ρουφιάνος!».

