Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε λαχταριστές σουπιές σπανάκι

Mία σούπερ νηστίσιμη συνταγή από τον σεφ

Συνταγες
Oι μέρες τις νηστείας έχουν ξεκινήσει κι να ψάχνεις να βρεις νόστιμες και απολαυστικές συνταγές που να μην έχουν και πολλές θερμίδες, δες αυτή που έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Breakfast@Star. 

Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, και ετοίμασε σουπιές σπανάκι δείχνοντας στους τηλεθεατές του Star πώς να τις φτιάξουν. 

Eύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα

Σουπιές Σπανάκι 

 Υλικά της Συνταγής 

• 1 kg σουπιές
 • 1 kg σπανάκι φρέσκο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι 
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
 • 2 σκελίδες σκόρδο
 • 400 γρ. ντομάτα τριμμένη 
 • ½ φλ. ελαιόλαδο
• ½ φλ. λευκό κρασί
• Άνηθο
• Μαϊντανό
 • Λίγο δυόσμο φρέσκο 
• Αλάτι, πιπέρι
• λίγη πάπρικα γλυκιά ή μπούκοβο

Εκτέλεση της Συνταγής 
 
1. Σε κατσαρόλα βάζεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μέχρι να γυαλίσουν. 2. Προσθέτεις το σκόρδο και μετά τις σουπιές. Τις αφήνεις να σοταριστούν 4-5 λεπτά. 3. Σβήνεις με το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. 4. Ρίχνεις τη ντομάτα, λίγο αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζεις περίπου 25–30 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. (Οι σουπιές πρώτα σκληραίνουν και μετά μαλακώνουν — μη φοβηθείς ). 5. Προσθέτεις το σπανάκι σε δόσεις μέχρι να πέσει ο όγκος του. 6. Στο τέλος βάζεις άνηθο, μαϊντανό και δυόσμο ψιλοκομμένα. Δίνεις 5-10 λεπτά ακόμα να δέσει το φαγητό.

Δείτε το Breakfast@Star 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
