MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»

Δείτε το trailer της Πέμπτης 26/2/26

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 00:00 MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»
25.02.26 , 23:35 MasterChef: Η ψηφοφορία των καλεσμένων στην ομαδική δοκιμασία
25.02.26 , 23:30 MasterChef: Η απογοήτευση του Γιώργου με την μπριγάδα του!
25.02.26 , 23:28 Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
25.02.26 , 23:18 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
25.02.26 , 22:46 Βιολάντα: Λάθος η εγκατάσταση του σωλήνα προπανίου - Το πόρισμα του ΕΜΠ
25.02.26 , 22:27 Παπάγου: Οι Κάτοικοι Κάνουν «Διάσημους» Τους Κακοποιούς
25.02.26 , 22:20 MasterChef: Η είσοδος των καλεσμένων
25.02.26 , 22:14 Θεσσαλονίκη: Διαδοχικές Διαρρήξεις Μέσα Σε Μία Νύχτα Από Το Ίδιο Άτομο
25.02.26 , 22:11 Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο
25.02.26 , 22:05 Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26 , 21:48 Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση
25.02.26 , 21:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι
25.02.26 , 21:30 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η ακρίβεια χρόνου
25.02.26 , 21:22 Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
MasterChef: «Δεν προλάβανε να χάσουν, ήδη διαλύθηκαν αυτοί!»
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πέρασε την Καθαρά Δευτέρα στην Πάτρα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Trailer Πέμπτης 26/2
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε ομάδα του MasterChef υπέστη νέα ήττα στην ομαδική δοκιμασία.
  • Κλίμα απογοήτευσης επικρατεί στο σπίτι των μπλε, με μέλη να κατηγορούν το ένα το άλλο.
  • Ο Γιώργος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα στην ομάδα.
  • Η δοκιμασία αντιγραφής πιάτου αποδείχθηκε δύσκολη για τους διαγωνιζόμενους.
  • Αγωνία για τις βαθμολογίες, με έναν παίκτη της μπλε ομάδας να κινδυνεύει να αποχωρήσει.

Τα μέλη της μπλε μπριγάδας ενημερώνονται διά αλληλογραφίας για την ήττα τους στην προηγούμενη ομαδική δοκιμασία του MasterChef.

Το κλίμα στο σπίτι των «μπλε» είναι βαρύ, με την απογοήτευση να είναι διάχυτη και τις ευθύνες να μεταφέρονται από τον έναν παίκτη στον άλλον, τόσο εκτός όσο και εντός συμβουλίου.

«Απογοητεύτηκα, στεναχωρήθηκα· το είπα και στην ομάδα», δηλώνει ο Γιώργος, περιγράφοντας τη φόρτιση της στιγμής και την ένταση που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις της μπριγάδας.

Η απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου αποδεικνύεται «γρίφος» για τους διαγωνιζόμενους, με τις αστοχίες να αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα πιάτα που παρουσιάζουν στους κριτές. Λεπτομέρειες στην τεχνική, στο στήσιμο και στις ισορροπίες γεύσεων φαίνεται να κρίνουν τη διαφορά.

MasterChef: «Δεν περνάει το πάσο»

MasterChef: «Δεν περνάει το πάσο»

Στο trailer της Πέμπτης 26/2, ο καλεσμένος σεφ δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν περνάει το πάσο», 

Οι υποψήφιοι αγωνιούν για τις βαθμολογίες, που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα και, κατ’ επέκταση, την παραμονή τους στον διαγωνισμό.

Ποιος παίκτης από τη μπλε ομάδα θα παραδώσει την ποδιά του και θα τεθεί εκτός MasterChef 10; Οι απαντήσεις έρχονται στο επόμενο επεισόδιο, με τις ισορροπίες να δείχνουν πιο εύθραυστες από ποτέ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top