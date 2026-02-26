MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»

Τα μέλη της μπλε μπριγάδας ενημερώνονται διά αλληλογραφίας για την ήττα τους στην προηγούμενη ομαδική δοκιμασία του MasterChef.

Το κλίμα στο σπίτι των «μπλε» είναι βαρύ, με την απογοήτευση να είναι διάχυτη και τις ευθύνες να μεταφέρονται από τον έναν παίκτη στον άλλον, τόσο εκτός όσο και εντός συμβουλίου.

«Απογοητεύτηκα, στεναχωρήθηκα· το είπα και στην ομάδα», δηλώνει ο Γιώργος, περιγράφοντας τη φόρτιση της στιγμής και την ένταση που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις της μπριγάδας.

Η απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου αποδεικνύεται «γρίφος» για τους διαγωνιζόμενους, με τις αστοχίες να αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα πιάτα που παρουσιάζουν στους κριτές. Λεπτομέρειες στην τεχνική, στο στήσιμο και στις ισορροπίες γεύσεων φαίνεται να κρίνουν τη διαφορά.

MasterChef: «Δεν περνάει το πάσο»

Στο trailer της Πέμπτης 26/2, ο καλεσμένος σεφ δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν περνάει το πάσο»,

Οι υποψήφιοι αγωνιούν για τις βαθμολογίες, που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα και, κατ’ επέκταση, την παραμονή τους στον διαγωνισμό.

Ποιος παίκτης από τη μπλε ομάδα θα παραδώσει την ποδιά του και θα τεθεί εκτός MasterChef 10; Οι απαντήσεις έρχονται στο επόμενο επεισόδιο, με τις ισορροπίες να δείχνουν πιο εύθραυστες από ποτέ.

