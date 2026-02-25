Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/2/2026) / Ρεπορτάζ της Β. Καραγεωργίου & της Κ. Τσεγγενέ για το βρέφος με μηνιγγίτιδα

Η κυρία Ανδριάννα, μητέρα του 5 μηνών βρέφους, περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου. Ενώ το παιδί της κόντευε να πεθάνει, η παιδίατρος έκανε διάγνωση από το τηλέφωνο, λέγοντας στους γονείς ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.

«Ο γιατρός εδώ μας είπε ότι κανονικά το παιδί θα έπρεπε να είναι πεθαμένο. Τα σπυράκια άρχιζαν να αυξάνονται και περιμέναμε μιάμιση ώρα. Δεν υπήρχε παιδίατρος, ήμασταν μόνο με την αγροτική γιατρό και τη νοσοκόμα. Ρωτήσαμε πού είναι η παιδίατρος και μας είπε ότι είναι σε εφημερία on call. Το παιδί μάς έλεγε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και ότι το ελέγχει μέσω τηλεφώνου».

Πώς έγιναν όλα

Στις 3:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου η μητέρα του βρέφους σπεύδει στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Υποτίθεται ότι η παιδίατρος ήταν σε επιφυλακή· ειδοποιείται από το προσωπικό, όμως δεν προσέρχεται.

Στις 6:30 τα συμπτώματα χειροτερεύουν επικίνδυνα. Στις 8:15 η παιδίατρος δηλώνει αιφνιδιαστικά αναρρωτική άδεια.

Στις 10:30 ιδιώτες παιδίατροι αναλαμβάνουν το παιδί για αεροδιακομιδή. Το παιδί βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον θάνατο. Τελικά φτάνει στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Ρίου.

«Η παιδίατρος δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ, ενώ ήμασταν ήδη 4 ώρες στο νοσοκομείο»

«Περίπου στις 6 κάναμε καταγγελία στην αστυνομία. Η παιδίατρος μάς έλεγε «δεν είναι σοβαρό, θα έρθω το επόμενο πρωί». Το παιδί είχε γεμίσει», λέει η μητέρα του μωρού.

Για την αναρρωτική άδεια, η κυρία πήρε στις 8:15 το βράδυ του Σαββάτου. Το σχετικό χαρτί μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν υπήρχε.

Η παιδίατρος δεν φαίνεται να θορυβήθηκε από την περιπέτεια του μωρού. Δείτε τι λέει μιλώντας αποκλειστικά στο Star.

«Ήμουν σε αναρρωτική άδεια. Έχουν ειπωθεί πολλές ανακρίβειες για την υπόθεση».

Ανάμεσα στις δεκάδες φωτογραφίες από πολυτελή θέρετρα δεν υπάρχει μία ανάρτηση με μία συγγνώμη. Μάλιστα, σήμερα ανέβασε αυτό το ποστ, εκφράζοντας την αγάπη της για τα παιδιά.

Η οικογένεια του βρέφους υπέβαλε μήνυση κατά της παιδιάτρου και του νοσοκομείου Ζακύνθου

Η γιαγιά του παιδιού προχώρησε σε μήνυση κατά της γιατρού και του Νοσοκομείου Ζακύνθου.

«Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι προφανές ότι όταν ένα παιδάκι πάει στη 1 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο και του λένε ότι είναι καλυμμένο με αντιβίωση και δεν υπάρχει κίνδυνος, και τελικά φεύγει μιάμιση ώρα αργότερα με αεροπλάνο σε τόσο άσχημη κατάσταση και έχει είδους μηνιγγίτιδες, είναι πασιφανές ότι υπάρχουν αμέλειες. Ο χρόνος αυτός είναι κρισιμότατος», τονίζει ο κύριος Λευτέρης Γιαννάτος, δικηγόρος της οικογένειας.

Ο μικρούλης νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας. Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για μεγάλη υποστελέχωση του νοσοκομείου. Κουβέντα όμως για την ταμπακιέρα. Κουβέντα για το ότι η παιδίατρος ήταν άφαντη και δήλωσε αιφνιδιαστικά αναρρωτική.

Ο Αιμίλιος Μπαστας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, λέει: «Η Παιδιατρική Κλινική έχει 4 μόνιμες θέσεις. Από τις 4 μόνιμες θέσεις είναι καλυμμένες οι 2, με 2 παιδιάτρους. Ένας γιατρός καλύπτει την εφημερία 15 μέρες τον μήνα. Αν έπρεπε να υπάρχει και back up σε περίπτωση που συμβεί ένα τροχαίο ή μια ζάλη, δεν υπάρχει κάλυψη. Η μόνη λύση είναι να καλυφθούν οι θέσεις που τόσα χρόνια περιμένουμε».

Το Νοσοκομείο Ζακύνθου έχει διατάξει, όπως είναι αυτονόητο, ΕΔΕ, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του ζητά συγγνώμη.

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο, και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».