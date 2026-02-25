Ζάκυνθος: Στο Star η γιαγιά του βρέφους - «Το παιδί προχώρησε σε σήψη»

Σε αναστολή η παιδίατρος του νοσοκομείου

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ (25/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πεντάμηνο βρέφος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας με μηνιγγίτιδα, η κατάσταση του είναι σταθερή και δεν εντοπίστηκαν θρόμβοι ή αιμορραγία.
  • Η μητέρα του βρέφους οργάνωσε επείγουσα αεροδιακομιδή μετά από οκτώ ώρες αναμονής στο νοσοκομείο Ζακύνθου.
  • Η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου τέθηκε σε αναστολή και διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την υπόθεση.
  • Η γιαγιά του βρέφους καταγγέλλει την αδυναμία των γιατρών να αναγνωρίσουν την κρισιμότητα της κατάστασης του παιδιού.
  • Η οικογένεια ζητά βελτίωση της ιατρικής φροντίδας στη Ζάκυνθο για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται το 5 μηνών βρέφος μετά από σοβαρή προσβολή από μηνιγγίτιδα. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου είναι ενθαρρυντικά, καθώς δεν εντοπίστηκαν θρόμβοι, ούτε αιμορραγία. Το παιδί παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Η κατάσταση θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη, αν η μητέρα του βρέφους δεν κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για τη μεταφορά του από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα. Μετά από οκτώ ώρες αναμονής στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και αδυναμία να εξασφαλιστεί άμεση ιατρική φροντίδα, επικοινώνησε με βουλευτή του νησιού, ο οποίος οργάνωσε επείγουσα αεροδιακομιδή με συνοδεία δύο ιδιωτών γιατρών. Οι γιατροί στην Πάτρα χαρακτήρισαν την κατάσταση του παιδιού «θαύμα» μετά την ταλαιπωρία που υπέστη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σε αναστολή τέθηκε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου. 

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Ζακύνθου

Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»

Στο Star η γιαγιά του βρέφους: «Έξι ώρες το παιδί επιδεινωνόταν»

Στο Star η γιαγιά του βρέφους: «Έξι ώρες το παιδί επιδεινωνόταν»

Η γιαγιά του βρέφους, η κυρία Μπέττυ Παναγιωτοπούλου, περιγράφει τη δύσκολη εμπειρία που βίωσε η οικογένεια:

«Έχουμε υποστεί μεγάλο σοκ από αυτό το γεγονός και θέλω να σας πω ότι άλλο είναι πραγματικά να το ζεις κι άλλο τώρα που το λέμε. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα. Το παιδί προχώρησε σε σήψη τόσο γρήγορα και όταν το κατάλαβαν ήδη οι γιατροί, γιατί ο εξωτερικός γιατρός που στέλναμε φωτογραφίες, ο κύριος Δημητρίου, κατάλαβε ότι μάλλον πρόκειται για μηνιγγίτιδα…». 

Η παιδίατρος δεν εμφανίστηκε «...αντί να έρθει στο νοσοκομείο να δει το παιδί, ζήτησε να πάρει αναρρωτική άδεια. Ποτέ δεν εμφανίστηκε, ενώ όλο την περιμέναμε να έρθει. Θεωρούσε ότι τα πράγματα θα γίνονταν πιο σοβαρά, αλλά δεν ήρθε ποτέ». 

Πάτρα: «Η παιδίατρος που εφημέρευε στη Ζάκυνθο έδινε οδηγίες on call»

«Δεν καταλάβαιναν την κρισιμότητα της κατάστασης» 

«Δεν καταλάβαιναν την κρισιμότητα της κατάστασης» 

«Πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο για να βρω ιατρική περίθαλψη για το εγγόνι μου. Δεν βρήκα όμως κανέναν. Έξι ώρες το παιδί επιδεινωνόταν, στέλναμε φωτογραφίες και βίντεο για διάγνωση, και λάμβανε λάθος αντιβίωση. Δεν καταλάβαιναν την κρισιμότητα της κατάστασης. Αφού στέλναμε φωτογραφίες στον εξωτερικό γιατρό που αναγνώρισε μηνιγγίτιδα, γιατί η παιδίατρος δεν το κατάλαβε; Ένα παιδί ζητούσε βοήθεια και δεν ήρθε. Ήταν πολύ δυνατός ο πονοκέφαλος που επικαλέστηκε; Ναι, αλλά στις 8:00 μπόρεσε να δηλώσει ασθένεια. Αυτό έχω να πω. Είναι απαράδεκτο». 

«Το μόνο που θέλω είναι πρώτα από όλα να γίνει καλά το εγγόνι μου. Δεύτερον, να μην έχει πάθει καμιά ζημιά από τη μηνιγγίτιδα. Και τρίτον, να μην ξαναπάθει άλλο παιδί στη Ζάκυνθο. Άμα δεν μπορούν να κρατήσουν την παιδιατρική, καλύτερα να την κλείσουν, από το να θρηνούμε θύματα». 

